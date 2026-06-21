Seydişehir'de halk oyunları rüzgarı

Seydişehir Belediyesi ile Halk Oyunları Topluluğu'nun bu yıl ikincisini düzenlediği Halk Oyunları Gösterisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Seydişehir Belediyesi ile Seydişehir Halk Oyunları Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Halk Oyunları Gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Programın sunuculuğunu da üstlenen öğretmen Mehtap Doğruöz, açılış konuşmasında kültürel değerlerin yaşatılmasının önemine vurgu yaparak, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz programda, geçmişten günümüze bizlere miras kalan kültürümüzü ve güzel coğrafyamızın halk oyunlarını sizlerle buluşturacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyorum”ifadelerini kullandı. Gösterinin ilk bölümünde, eğitmen Galip Öncel yönetimindeki Seydişehir Halk Oyunları kursiyerleri sahne aldı. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan ekip, izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Ardından Bostandere Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi sahneye çıkarak sergiledikleri başarılı performansla alkış aldı. Programın devamında Aydın Köyü Tekeler Zeybeği ile Burdur, İzmir ve Mersin Silifke yörelerine ait halk oyunları sahnelendi.

Verilen kısa aranın ardından gösteriler İzmir, Torbalı ve Gaziantep yöresi halk oyunlarıyla devam etti. Kütahya yöresine ait Ferace Zeybeği’ni topluluğun kurucusu ve eğitmeni Galip Öncel sahneledi. Daha sonra Merkez İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarafından Bodrum yöresine ait Çökertme Zeybeği sergilendi. Artvin yöresi oyunları ise Seydişehir Halk Oyunları Ekibi tarafından sunularak çok beğenildi. Kıyafet değişiminin ardından sahneye çıkan halk oyunları ekibi, gecenin final gösterisini gerçekleştirirken salondaki izleyicilerden alkış topladı.

Programın kapanış konuşmasını yapan eğitmen Galip Öncel, yaklaşık 30 aylık bir çalışma sürecinin ardından bu gösterileri hazırladıklarını belirterek, “Amacımız geçmişten günümüze kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak. Bu gece sadece gözlerinize değil, kalplerinize de dokunmak istedik. Bizlerden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu’na ve Gençlik ve Spor Müdürümüz Saniye Hanım’a teşekkür ediyorum”dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’nun eşi Hatice Ustaoğlu tarafından eğitmen Galip Öncel’e hediye takdim edildi. Seydişehir’de geleneksel hale gelmeye başlayan halk oyunları gecesi, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Haber Merkezi