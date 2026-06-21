Seydişehir'de sorular cevaplandı

AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ve Ustaoğlu, ortak akıl ile yönetilen, vatandaş odaklı ve çözüm merkezli belediyecilik anlayışının önemini vurguladı.

Saadetler ve Bahçelievler mahallelerinden vatandaşların katıldığı programda mahalle sakinleri talep, öneri ve görüşlerini Başkan Ustaoğlu’na birebir iletme fırsatı buldu. Gazze Parkında düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Hacer Akın, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları, teşkilat mensupları ve mahalle sakinleri katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Seydişehir’in geleceğine yönelik projeler, mahallelerde devam eden çalışmalar ve vatandaşların beklentileri istişare dildi.

BAŞKAN USTAOĞLU ÇALIŞMALARI ANLATTI

Program boyunca vatandaşların sorularını tek tek yanıtlayan Başkan Ustaoğlu, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Altyapıdan üstyapıya, sosyal belediyecilik hizmetlerinden çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Başkan Ustaoğlu vatandaşların ilettiği talepleri ilgili birim müdürleriyle birlikte not aldı.

Milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizle her fırsatta bir araya gelmeye, onları dinlemeye önem veriyoruz diyen AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın; Belediye Başkanımız Hasan Ustaoğlu ile birlikte Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ buluşmalarımız sayesinde hizmetlerimizi yerinde değerlendiriyor, vatandaşlarımızın taleplerine göre şekillendiriyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun”şeklinde konuştu.

, “Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için son derece kıymetli. Şehrimizi ortak akıl anlayışıyla yönetiyor, vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını yerinde dinleyerek çalışmalarımıza yön veriyoruz. İlçe Başkanlığımızla ve ilçe teşkilatımızla birlikte Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerimizde birçok proje ve çalışmamızın sonuçlarını almaya başladık”dedi.

Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen programda mahalle sakinleri de söz alarak yaşadıkları bölgelerle ilgili görüş ve önerilerin konuşulduğu programda doğrudan çözüm odaklı belediyecilik anlayışının önemine değindi. Haber Merkezi

