Güneysınırlı Kur'an bülbülleri mezun oldu

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı kapsamında Güneysınır Müftülüğü Güneybağ Diyanet Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 7-10 Yaş Kur’an Kursu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Mezuniyet töreni hakkında yapılan açıklamada, “Bir eğitim döneminin daha sonuna gelirken, Kur’an-ı Kerim öğrenen, dini bilgilerle donanan, milli ve manevi değerlerini tanıyan evlatlarımızın gösterdiği gayret ve azim bizlere büyük mutluluk vermiştir. Rabbimize hamdolsun ki kursumuza katılan öğrencilerimiz Kur’an okumayı öğrenmiş, güzel ahlak ve değerler eğitimiyle manevi yolculuklarında önemli adımlar atmışlardır. Bu süreçte en kıymetli emanetleri olan evlatlarını bizlere güvenle teslim eden, her zaman destekleriyle yanımızda olan değerli velilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Sizlerin güveni ve duaları, hizmetlerimizi daha büyük bir şevk ve heyecanla sürdürmemize vesile olmuştur. Kur’an ile tanışan, cami ve gençlik merkezi ortamını seven yavrularımızın bundan sonraki hayatlarında da Rabbimizin kelamından ayrılmamalarını, öğrendiklerini yaşamaları ve güzel ahlak sahibi bireyler olarak yetişmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz”denildi.

