Konya'da en anlamlı babalar günü

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları ve gaziler için program düzenledi. Programda duygusal anlar yaşandı.

Konya'da en anlamlı babalar günü
AA
AAAnadolu Ajansı
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Konya Sille Meliha Ercan Huzurevi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, şehit aileleri ve gazilerin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu söyledi.

Konya'da en anlamlı babalar günü

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Vatan uğruna gösterilen fedakarlıkların karşılıksız kalmayacağını belirten Topal, 

‘Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve gazilerimizin her zaman yanında olmak en önemli görevimizdir. Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babaların gününü kutluyorum.’ dedi.

Konya'da en anlamlı babalar günü

Program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

AA

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