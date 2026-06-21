Başkan Ustaoğlu şehit babalarını unutmadı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Babalar Gününde şehit ailelerini ziyaret etti. Başkan Ustaoğlu, şehit babalarının bu anlamlı gününü kutladı.

Başkan Ustaoğlu şehit babalarını unutmadı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Babalar Gününde şehit ailelerini ziyaret gününü kutladı. Ustaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Arın ile birlikte vatan savunmasında hayatını kaybeden şehit Uzman Onbaşı Halil Tan’ın babası Muzaffer Tan ve Uzman Çavuş İsmail Cesur’un babası İbrahim Cesur’u ziyaret ederek Babalar Günü’nü kutladı.

Vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit babalarını unutmayan Başkan Ustaoğlu, “Bizler şehit babalarımızın evlat hasretlerini telafi edemeyiz ama evlatları için ellerini öper saygı ve sevgilerimizi sunar birlikte dua ederiz”ifadelerini kullandı.

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Başkan Ustaoğlu şehit babalarını unutmadı

TÜM FEDAKAR BABALARIMIZIN GÜNÜNÜ KUTLUYORUM

Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutladığını belirten Başkan Ustaoğlu, “Ailelerimizin temel direği olarak görülen babaların, aile değerlerimizin korunmasında, saygı, sevgi, sorumluluk, paylaşma gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında çok önemli sorumlulukları vardır. Toplumun gelişmesinde ve yaşamın yükselmesinde en önemli görevi üstlenen babalar, çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır. Ailesini koruma noktasında hiçbir özveriden kaçınmayarak aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızdır. Yaşamımızın her anında fedakârlığını ve sonsuz sevgisini bizlerden esirgemeyen tüm babalarımızın babalar gününü kutluyor, kendilerine aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum”şeklinde konuştu. Haber Merkezi

 

Haber Merkezi

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