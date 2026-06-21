  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da yürek burkan olay: 20 günlük bebek hayatını kaybetti

Konya'da yürek burkan olay: 20 günlük bebek hayatını kaybetti

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüsün altında kalan 20 günlük bebek, hayatını kaybetti. Sürücü baba ile anne, gözaltına alındı.

Konya'da yürek burkan olay: 20 günlük bebek hayatını kaybetti
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Konya'nın Kulu ilçesi Bozan Mahallesi'nde tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyruklu aile, 20 günlük erkek bebeklerini evin önünde park halinde duran minibüsün gölgesinde bıraktı. Baba Y.E., iddiaya göre bebeği fark etmeden aracı çalıştırarak hareket ettirdi. Bebek araç altında kalırken, yakınları kendi imkanlarıyla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne getirdi. 20 günlük bebek, burada kurtarılamadı. Sürücü baba ile anne gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Türkiye'nin en büyüğü Konya'da ziyarete açıldı
Bu Habere de Bak
Türkiye’nin en büyüğü Konya’da ziyarete açıldı
DHA

Bakmadan Geçme

Feci kazada hayatını kaybedenler Konya'da defnediliyor
Feci kazada hayatını kaybedenler Konya’da defnediliyor
Berkan'dan Konyaspor'a yeşil ışık
Berkan’dan Konyaspor’a yeşil ışık
Karatay'da 9000 öğrenci doğayı keşfetti
Karatay’da 9000 öğrenci doğayı keşfetti
Konya'da AYT maratonu: Öğrenci son anda yetişti
Konya’da AYT maratonu: Öğrenci son anda yetişti
Karatay'da ödüller sahiplerini buldu
Karatay’da ödüller sahiplerini buldu
Konya'da makine ve asansör sektörü masaya yatırıldı
Konya’da makine ve asansör sektörü masaya yatırıldı