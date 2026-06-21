Konya'da bugün kimler vefat etti? 21 Haziran Pazar günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre,21 Haziran Pazar günü 20 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
KEZİBAN BAYSAL
YAZIR MEZARLIĞI
EMİNE KAYNAK
YAZIR MEZARLIĞI
AYŞE GÜMÜŞ
ÜÇLER MEZARLIĞI
ALİME ORAL
SİLLE MEZARLIĞI
SULTAN MUTLU
YAZIR MEZARLIĞI
NURETDİN ÖĞÜT
ELMACI MEZARLIĞI
HACER VİŞNECİ
ARAPLAR MEZARLIĞI
MERYEM DİNÇ
ARAPLAR MEZARLIĞI
NİYAZİ KULLUK
HACIFETTAH MEZARLIĞI
HAVVA AKYÜZ
ÜÇLER MEZARLIĞI
MİNTEHA KÜRKCÜ
HARMANCIK MEZARLIĞI
BEKİR ÖZKAN
YAZIR MEZARLIĞI
AZAD ÖMER
ARAPLAR MEZARLIĞI
KORAY ÇELİK
ARAPLAR MEZARLIĞI
GÜLPERİ ERTÜRK
ALİYENLER MEZARLIĞI
AYFER HARMANKAYA
TEKKE MEZARLIĞI
ŞERİFE KAYA
HOCACİHAN MEZARLIĞI
FAZİLE GÜLMEZ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
SEBAHAT ÖZARPA
HACIFETTAH MEZARLIĞI
SEYİT ALİ KALAY
HOCACİHAN MEZARLIĞI