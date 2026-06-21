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Konya'da bugün kimler vefat etti? 21 Haziran Pazar günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre,21 Haziran Pazar günü 20 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

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Şerife KayaEditör
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