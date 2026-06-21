Milliler dünya ikinciliğine imza attı

2026 IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Down Basketbol Milli Takımı, turnuvayı ikinci sırada bitirdi. Macaristan’ın Körmend kentinde düzenlenen 2026 IBA21 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda mücadele eden Down Basketbol Milli Takımı, sergilediği performansla dünya ikincisi oldu. Körmend kentindeki organizasyonda milli takım, ilk maçında Finlandiya'yı 30-12 mağlup etti. Yarı finalde ev sahibi Macaristan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 29-11 yenerek finale yükseldi. Finalde Arjantin'e karşı sahadan 23-18 mağlup ayrılan milliler, dünya ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yaptığı değerlendirmede, “Macaristan’da ülkemizi başarıyla temsil eden Down Basketbol Milli Takımımızı, teknik ekibimizi ve antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Sporcularımız turnuva boyunca büyük bir özveri ve mücadele ortaya koydu. Elde edilen dünya ikinciliği hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.