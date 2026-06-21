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A Milli Takım rejenerasyon çalışması yaptı

Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı

A Milli Takım rejenerasyon çalışması yaptı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, grupta ABD ile oynayacağı son maçın çalışmalarına başladı. Paraguay maçı sonrası San Jose'den Arizona'daki kamp merkezine dönen A Milli Takım, Nike Performance Center'da yaptığı rejenerasyon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana aday kadroda bulunan tüm oyuncular katıldı. A Milli Takım, yarın yerel saatle 19.00'da Arizona Athletic Grounds'ta ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. 

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