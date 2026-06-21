  • Haberler
  • Konya
  • Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Haziran Pazartesi

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Haziran Pazartesi

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 22 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Haziran Pazartesi
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

22.06.2026 08:30 - 22.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜVENCELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKERVANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNAZLI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSAFAYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSONGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİVEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİYİĞİTBAŞI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİGÜVENCELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİKERVANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİNAZLI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSAFAYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSONGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİTOKSÖZLER Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİVEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİYİĞİTBAŞI Sokak 
22.06.2026 08:30 - 22.06.2026 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİÇİÇEKKÖY Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİEŞREFLİ Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİİSTİSNA Sokak 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMANAVGAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUDUMLUPINAR MAHALLESİMANAVGAT Caddesi 
KONYASELÇUKLUHÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİÇEVREPINAR Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİAHMET KABAKLI Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİBAKARA Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİBALKAYA Sokak 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİCUMHURİYET Caddesi 
KONYASELÇUKLUSAKARYA MAHALLESİYALIDERE Caddesi 
22.06.2026 09:00 - 22.06.2026 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUKALEKÖY MAHALLESİKALEKÖY Caddesi 
22.06.2026 11:00 - 22.06.2026 18:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYASELÇUKLUBAŞARAKAVAK MAHALLESİ25129. Sokak 
KONYASELÇUKLUBAŞARAKAVAK MAHALLESİ25137. Sokak 
KONYASELÇUKLUBAŞARAKAVAK MAHALLESİTEPEKENT Caddesi 
KONYASELÇUKLUMEHMET AKİF MAHALLESİHACI Sokak 
KONYASELÇUKLUMUSALLA BAĞLARI MAHALLESİMAHŞER Sokak 
KONYASELÇUKLUSALAHATTİN MAHALLESİ25252. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25252. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25301. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25305. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25306. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25307. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25308. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25309. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25310. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25311. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25312. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25313. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25314. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25315. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25316. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25317. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25318. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25319. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25320. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25321. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25322. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25323. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25324. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25325. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25326. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25327. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25328. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25329. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25330. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25331. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25332. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25333. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25334. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25335. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25336. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25338. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25339. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25340. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25341. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25342. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25343. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25344. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25345. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25346. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25347. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25348. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25349. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25350. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25351. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25352. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25353. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25354. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25355. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25356. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25357. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25358. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25359. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25360. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25361. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25362. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25363. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25364. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25365. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25366. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25367. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25368. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25369. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25370. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25371. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25372. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25373. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25375. Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25376. SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİ25377. SOKAK Sokak 
KONYASELÇUKLUTEPEKENT MAHALLESİTEPEKENT Caddesi 
22.06.2026 14:00 - 22.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİALEMDAR Caddesi 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİALEMDAR Caddesi 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİAŞİYAN Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİATABEY Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİBADEMGÖZ Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİCOŞKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİENGİN Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİHANDAN Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİSİNAN Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİSİNAN Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİSULUTEPE Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİTEMİZER Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİÜNVER Sokak 
KONYASELÇUKLUHANAYBAŞI MAHALLESİYENİ SİLLE Caddesi 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

22.06.2026 09:00 - 22.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİAHÇIHASAN Caddesi 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİALTINTAŞ Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİBORDO Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİGÖLBAŞI Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİKALYONCULAR Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİKINIK Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİKUDÜMCÜLER Sokak 
KONYAMERAMAYMANAS MAHALLESİÖZBEK Sokak 
22.06.2026 09:30 - 22.06.2026 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15297. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15334. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15336. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15422. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15425. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15426. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15427. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15428. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15429. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15430. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15431. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15432. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15433. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15434. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15435. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15436. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15437. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15438. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15439. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15440. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15441. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15442. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15443. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15445. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15446. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15447. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15448. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15480. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15482. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15485. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİ15540. Sokak 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİALSANCAK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİALTINBAŞAK Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİBAHARGÜLÜ Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİHACIBAYRAM VELİ Caddesi 
KONYAMERAMALAKOVA MAHALLESİİMAMI AZAM Caddesi 
KONYAMERAMÇAYBAŞI MAHALLESİMUSTAFA ATAMAN Sokak 
22.06.2026 09:30 - 22.06.2026 14:30 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYAMERAMÇAYIRBAĞI MAHALLESİÇAYIRBAĞI Caddesi 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİARSLANBEY SOKAK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBEYBES Caddesi 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBİNARİ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBİRDEN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBURAM Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİBÜŞRANUR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇAMLICA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÇİNKO Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİEBRU. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİEBÜLFİDAN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİEŞREF Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİGAMZELİ Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİİNHİSAR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİİSRA Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİKIŞLA. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİMEHTERAN Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİMOTİF Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİMÜRÜVVET Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİORTAKESİT Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİORTAKLAR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÖDÜL Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİÖZBEK. Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİPİYADE Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİREFİK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSELAMETS Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSIZINTI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİSİCİM Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİŞEHİT ÇINAR ÇAKMAK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİŞENSOYLAR Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİTERMİK Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİYANAKLI Sokak 
KONYAMERAMHATIP MAHALLESİZÜMRÜTTAŞI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAHMETBEY Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİARZUHAL Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİASHAP Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAŞAMA Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİATALI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİAYSEVEN Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBADEMDERE Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBAYATI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBENNA Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBEREKETLİ Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBEYBES Caddesi 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBİBERCİLER Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİBUHARLI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİCANERİK Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİCANVEREN Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÇAMLICA Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİDEVLER SARNICI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİEMİRCAN Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİGERÇEKSÖZ Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİHALDUN Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİİHSANLI Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİİNCE MEHMET Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİKOZAĞAÇ Caddesi 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİKUTUP Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİNURGÜL Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİONBAŞILAR Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÖDÜL Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÖZDAMAR Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİPİYADE Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİSEHER. Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİSELAM Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİSOYDAN Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİŞİRİNYER Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİTANZİMAT Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİTEKNİK Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİTOLGAY Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİÜÇGÖNÜL Sokak 
KONYAMERAMKOZAĞAÇ MAHALLESİYILDIZNAME Sokak 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

22.06.2026 09:30 - 22.06.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYGÖÇÜ MAHALLESİ22911. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22751. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22752. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22760. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22762. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22778. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22781. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22783. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22789. Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22808. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22809. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22810. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22811. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22815.SK SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİ22829. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYYARMA MAHALLESİYARMA Caddesi 
22.06.2026 10:00 - 22.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21862. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21863. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21865. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21867. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21868. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21871. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21872. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21886. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21889. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21911. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21921. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21924. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21942. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21947. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21952. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21954. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21954. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21963. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21969. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21971. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21982. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21982. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21984. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ21993. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22001. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22007. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22010. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22011. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22012. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22013. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22014. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22016. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22018. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22019. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22020. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22021. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22022. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22024. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22025. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22026. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22026. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22029. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22029. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22030. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22031. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22037. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22039. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22041. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22071. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22073. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22074. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22076. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22088. Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22090. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22091. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22094. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22095. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22095. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22099. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22100. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22101. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22101. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22103. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22107. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22113. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22114. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22117. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22118. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22133. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22134. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22138. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22145. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİ22146. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİANIT Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİANIT Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİFİDANLIK Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİFİDANLIK Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİGAZİ OSMAN PAŞA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİHAN Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİİSMİL Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKEKREKAŞI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKEKREKAŞI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİKÜLAHLARIN YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİMEVLANA. Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİSOFULAR YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYİSTİKLAL MAHALLESİAKKUYUCAK Caddesi 
KONYAKARATAYKALENDERHANE MAHALLESİABİDİNPAŞA Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22401. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22402. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22404. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22408. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22422. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22427. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22431. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22432. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22444. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22450. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22452. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22455. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22456. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22458. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22479. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22480. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22482. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22485. Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22502. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22503. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİ22504. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİESKİOVAKAVAĞI SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYOVAKAVAĞI MAHALLESİOVAKAVAĞI Caddesi 
KONYAKARATAYSARAÇOĞLU MAHALLESİAKDENİZ Sokak 
KONYAKARATAYYENİKENT MAHALLESİ21764. Sokak 
22.06.2026 10:30 - 22.06.2026 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYÇATALHÜYÜK MAHALLESİSAHİLYOLU Sokak 
KONYAKARATAYİSMİL MAHALLESİTAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİ  
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİADET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKNAR SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKRAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKTEKKE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAKYOL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALİ CEMALİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİALTIKÖŞE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAMİL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİANIT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARACI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARDIÇBELİ SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİARSLANDOĞMUŞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÂŞIK RIZA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİAZERİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBADEMCİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAKIRÇAY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBALDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBARANA SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBARANOK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAŞOVA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBAYRAM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBEDİRCAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBEYAZIT Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİNAY SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİNLİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİRCAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBİREY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBOZDAĞ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBOZDAĞLARI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİBULUTLAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCANDAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCEMALİYE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCEMELİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİCİĞERHAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇAYAĞZI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇAYBAŞI SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇIKMA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİÇİFTE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDARPHANE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDARULHİKMET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEDE MOLLA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEDEMOĞLU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEMİR TEKERLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEREİÇİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDERİ KAPISI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDETSELİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDEVELİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDOKUYUCU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİDORUK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİEMAYE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİENGİNER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİERBENLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİFENERKÖY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGEREDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLOBA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLOTU Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜLZADE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜRKAYMAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİGÜRNEHİR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHACER Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHANAYBAŞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHARİTA Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİHASAN HÜSEYİN VAROL CADDESİ Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİIŞIKVEREN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİİYNEL DEDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKADRİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKALECİK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKALYON Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKAMET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKANAL Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKASVET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKAYALIK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKOCATAŞLAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKOYUNHİSAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKUDRET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKUŞDİLİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİKÜÇÜKGÜL Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMADEN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMERMİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMEŞREP Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMİNNET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMUNZURDAĞI Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMUSTAFA PARLAKTÜRK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMÜCADELE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİMÜSTAKİM Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİNAKIŞSAÇAN Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİNİYAZ DEDE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİONAY Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPAZARTESİ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPOSTACILAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİPOSTALCIZADE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSARI HOCA Caddesi 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSEHIT ALPAY GÜRSOY SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSEMALAR Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSERİYE Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSOHBET Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİSOLMAZ Sokak 
KONYAKARATAYKARAASLAN MAHALLESİŞADIRVAN Sokak