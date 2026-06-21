Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 22 Haziran Pazartesi
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 22 Haziran Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
22.06.2026 08:30 - 22.06.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜVENCELİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KERVANDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NAZLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SAFAYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SONGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|VEFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|YİĞİTBAŞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|GÜVENCELİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|KERVANDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|NAZLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SAFAYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SONGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|TOKSÖZLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|VEFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|YİĞİTBAŞI Sokak
22.06.2026 08:30 - 22.06.2026 15:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|ÇİÇEKKÖY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|EŞREFLİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|İSTİSNA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MANAVGAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|DUMLUPINAR MAHALLESİ
|MANAVGAT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ
|ÇEVREPINAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|AHMET KABAKLI Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|BAKARA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|BALKAYA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|CUMHURİYET Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|SAKARYA MAHALLESİ
|YALIDERE Caddesi
22.06.2026 09:00 - 22.06.2026 11:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|KALEKÖY MAHALLESİ
|KALEKÖY Caddesi
22.06.2026 11:00 - 22.06.2026 18:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BAŞARAKAVAK MAHALLESİ
|25129. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BAŞARAKAVAK MAHALLESİ
|25137. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BAŞARAKAVAK MAHALLESİ
|TEPEKENT Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|MEHMET AKİF MAHALLESİ
|HACI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ
|MAHŞER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SALAHATTİN MAHALLESİ
|25252. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25252. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25301. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25305. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25306. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25307. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25308. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25309. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25310. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25311. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25312. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25313. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25314. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25315. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25316. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25317. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25318. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25319. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25320. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25321. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25322. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25323. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25324. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25325. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25326. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25327. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25328. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25329. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25330. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25331. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25332. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25333. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25334. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25335. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25336. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25338. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25339. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25340. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25341. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25342. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25343. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25344. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25345. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25346. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25347. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25348. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25349. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25350. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25351. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25352. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25353. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25354. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25355. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25356. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25357. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25358. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25359. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25360. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25361. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25362. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25363. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25364. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25365. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25366. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25367. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25368. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25369. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25370. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25371. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25372. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25373. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25375. Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25376. SOKAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|25377. SOKAK Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|TEPEKENT MAHALLESİ
|TEPEKENT Caddesi
22.06.2026 14:00 - 22.06.2026 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|ALEMDAR Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|ALEMDAR Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|AŞİYAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|ATABEY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|BADEMGÖZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|COŞKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|ENGİN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|HANDAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|SİNAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|SİNAN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|SULUTEPE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|TEMİZER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|ÜNVER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|HANAYBAŞI MAHALLESİ
|YENİ SİLLE Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
22.06.2026 09:00 - 22.06.2026 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|AHÇIHASAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|ALTINTAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|BORDO Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|GÖLBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|KALYONCULAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|KARAMAN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|KINIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|KUDÜMCÜLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|AYMANAS MAHALLESİ
|ÖZBEK Sokak
22.06.2026 09:30 - 22.06.2026 11:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15297. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15334. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15336. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15422. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15425. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15426. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15427. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15428. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15429. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15430. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15431. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15432. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15433. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15434. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15435. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15436. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15437. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15438. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15439. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15440. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15441. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15442. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15443. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15445. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15446. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15447. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15448. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15480. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15482. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15485. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|15540. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|ALSANCAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|ALTINBAŞAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|BAHARGÜLÜ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|HACIBAYRAM VELİ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|İMAMI AZAM Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇAYBAŞI MAHALLESİ
|MUSTAFA ATAMAN Sokak
22.06.2026 09:30 - 22.06.2026 14:30 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ÇAYIRBAĞI MAHALLESİ
|ÇAYIRBAĞI Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ARSLANBEY SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BEYBES Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BİNARİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BİRDEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BURAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|BÜŞRANUR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇAMLICA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÇİNKO Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|EBRU. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|EBÜLFİDAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|EŞREF Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|GAMZELİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|İNHİSAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|İSRA Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|KIŞLA. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|MEHTERAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|MOTİF Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|MÜRÜVVET Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ORTAKESİT Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ORTAKLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÖDÜL Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ÖZBEK. Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|PİYADE Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|REFİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SELAMETS Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SIZINTI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|SİCİM Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ŞEHİT ÇINAR ÇAKMAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ŞENSOYLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|TERMİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|YANAKLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|HATIP MAHALLESİ
|ZÜMRÜTTAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AHMETBEY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ARZUHAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ASHAP Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AŞAMA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ATALI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|AYSEVEN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BADEMDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BAYATI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BENNA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BEREKETLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BEYBES Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BİBERCİLER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|BUHARLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|CANERİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|CANVEREN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÇAMLICA Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|DEVLER SARNICI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|EMİRCAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|GERÇEKSÖZ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|HALDUN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|İHSANLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|İNCE MEHMET Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|KOZAĞAÇ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|KUTUP Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|NURGÜL Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ONBAŞILAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÖDÜL Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÖZDAMAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|PİYADE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|SEHER. Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|SELAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|SOYDAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ŞİRİNYER Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|TANZİMAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|TEKNİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|TOLGAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|ÜÇGÖNÜL Sokak
|KONYA
|MERAM
|KOZAĞAÇ MAHALLESİ
|YILDIZNAME Sokak
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
22.06.2026 09:30 - 22.06.2026 13:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|GÖÇÜ MAHALLESİ
|22911. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22751. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22752. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22760. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22762. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22778. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22781. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22783. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22789. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22808. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22809. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22810. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22811. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22815.SK SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|22829. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|YARMA MAHALLESİ
|YARMA Caddesi
22.06.2026 10:00 - 22.06.2026 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21862. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21863. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21865. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21867. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21868. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21871. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21872. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21886. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21889. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21911. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21921. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21924. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21942. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21947. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21952. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21954. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21954. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21963. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21969. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21971. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21982. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21982. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21984. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|21993. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22001. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22007. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22010. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22011. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22012. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22013. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22014. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22016. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22018. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22019. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22020. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22021. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22022. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22024. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22025. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22026. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22026. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22029. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22029. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22030. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22031. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22037. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22039. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22041. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22071. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22073. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22074. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22076. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22088. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22090. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22091. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22094. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22095. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22095. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22099. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22100. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22101. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22101. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22103. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22107. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22113. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22114. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22117. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22118. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22133. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22134. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22138. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22145. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|22146. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ANIT Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ANIT Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|FİDANLIK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|FİDANLIK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|GAZİ OSMAN PAŞA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|HAN Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İSMİL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|İSMİL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KEKREKAŞI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KEKREKAŞI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|KÜLAHLARIN YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|MEVLANA. Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|SOFULAR YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|ŞEHİT AHMET KORKMAZ. Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|İSTİKLAL MAHALLESİ
|AKKUYUCAK Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KALENDERHANE MAHALLESİ
|ABİDİNPAŞA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22401. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22402. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22404. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22408. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22422. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22427. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22431. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22432. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22444. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22450. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22452. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22455. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22456. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22458. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22479. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22480. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22482. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22485. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22502. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22503. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|22504. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|ESKİOVAKAVAĞI SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|OVAKAVAĞI MAHALLESİ
|OVAKAVAĞI Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|SARAÇOĞLU MAHALLESİ
|AKDENİZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|YENİKENT MAHALLESİ
|21764. Sokak
22.06.2026 10:30 - 22.06.2026 11:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ
|SAHİLYOLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|İSMİL MAHALLESİ
|TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ADET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AKNAR SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AKRAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AKTEKKE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AKYOL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ALİ CEMALİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ALTIKÖŞE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AMİL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ANIT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ARACI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ARDIÇBELİ SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ARSLANDOĞMUŞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÂŞIK RIZA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|AZERİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BADEMCİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BAKIRÇAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BALDAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BARANA SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BARANOK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BAŞOVA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BAYRAM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BEDİRCAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BEYAZIT Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BİNAY SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BİNLİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BİRCAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BİREY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BOZDAĞ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BOZDAĞLARI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|BULUTLAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|CANDAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|CEMALİYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|CEMELİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|CİĞERHAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÇAYAĞZI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÇAYBAŞI SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÇIKMA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ÇİFTE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DARPHANE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DARULHİKMET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DEDE MOLLA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DEDEMOĞLU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DEMİR TEKERLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DEREİÇİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DERİ KAPISI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DETSELİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DEVELİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DOKUYUCU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|DORUK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|EMAYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ENGİNER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ERBENLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|FENERKÖY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GEREDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜLOBA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜLOTU Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜLZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜRKAYMAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|GÜRNEHİR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|HACER Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|HANAYBAŞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|HARİTA Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|HASAN HÜSEYİN VAROL CADDESİ Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|IŞIKVEREN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|İYNEL DEDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KADRİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KALECİK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KALYON Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KAMET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KANAL Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KASVET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KAYALIK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KOCATAŞLAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KOYUNHİSAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KUDRET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KUŞDİLİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|KÜÇÜKGÜL Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MADEN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MERMİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MEŞREP Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MİNNET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MUNZURDAĞI Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MUSTAFA PARLAKTÜRK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MÜCADELE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|MÜSTAKİM Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|NAKIŞSAÇAN Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|NİYAZ DEDE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ONAY Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|PAZARTESİ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|POSTACILAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|POSTALCIZADE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SARI HOCA Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SEHIT ALPAY GÜRSOY SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SEMALAR Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SERİYE Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SOHBET Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|SOLMAZ Sokak
|KONYA
|KARATAY
|KARAASLAN MAHALLESİ
|ŞADIRVAN Sokak