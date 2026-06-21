Konya'da ekili araziler sıkı kontrol altında

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilçe tarım müdürlükleri Konya genelinde ekili arazilerde kontrol ve denetim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Derbent İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından nohut ekili arazilerde denetim çalışması gerçekleştirildi.

Denetimler hakkında yapılan açıklamada, “Derbent İlçe Müdürlüğümüz teknik personellerince Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Programı kapsamında ilçemizde ekimi yapılan nohut üretim alanlarında, hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirilmektedir.

Üreticilerimizin verim kaybı yaşamaması amacıyla arazi kontrollerimiz devam etmektedir.” denildi.

