Konya güne sarsıntıyla uyandı! Peş peşe üç deprem

Konya'nın Meram ilçesinde sabah saatlerinde art arda meydana gelen depremler kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre bölgede üç ayrı sarsıntı kaydedildi.

İlk deprem saat 05.25'te Meram merkezli olarak gerçekleşti. Yerin 8,57 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 1,0 olarak ölçüldü.

Bölgede hissedilen en büyük sarsıntı ise saat 07.20'de yaşandı. AFAD'ın açıklamasına göre 8,76 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 2,9 (ML) olarak belirlendi.

Bu depremin ardından kısa süre içinde bir sarsıntı daha kaydedildi. Üçüncü depremin büyüklüğünün 1,5 olduğu açıklandı.

AFAD'ın yayımladığı harita verilerine göre depremlerin merkez üssü Meram ilçesi sınırlarında yer alırken, Karadiğin, Karadiğinderesi, Pamukçu, Bayat ve Sarıkız mahalleleri de depremlere en yakın yerleşim alanları arasında gösterildi.