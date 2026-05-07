Başkent Konya'daki uzmanlardan kritik uyarı

Kas-iskelet sistemi ve omurga sağlığı, günlük yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en kritik alanların başında geliyor. Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümü ve Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanları, kireçlenmeden bel ve boyun fıtığına kadar uzanan geniş bir yelpazede, toplumda sıkça yanlış bilinen konulara açıklık getirirken; erken teşhis, doğru yaklaşım ve multidisipliner tedavinin önemine dikkat çekti. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Yaman, kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarında güncel bilimsel yaklaşımlar ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunurken Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kemal İlik, omurga sağlığı, beyin cerrahisindeki teknolojik imkanlar ve doğru bilinen yanlışlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

EKLEM KİREÇLENMELERİ ÖN PLANDA!

Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun diğer organları gibi eklemlerin de yıprandığını ifade eden Op. Dr. Mehmet Yaman, halk arasında "kireçlenme" olarak bilinen artroz şikayetlerinin poliklinik pratiğinde önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Özellikle diz ve kalça bölgelerinde yoğunlaşan kireçlenmelerde en sık başvuru sebebinin ağrı olduğunu vurgulayan Yaman, hastalığın ilerleyen evrelerinde hareket kısıtlılığı ve uykudan uyandıran gece ağrılarının görülebileceğine dikkat çekti. Hastalara, şikayetler kronikleşmeden uzman hekim görüşü almaları önerisinde bulundu.

KİREÇLENMEDE TEK SEÇENEK AMELİYAT DEĞİL!

Eklem kireçlenmesi yaşayan her hastanın doğrudan cerrahi müdahaleye yönlendirilmediğini belirten Dr. Yaman, güncel tıp literatüründe hastalığın ilerlemesini durdurmaya veya yavaşlatmaya yönelik alternatiflerin bulunduğunu ifade etti. Erken başvurunun tedavi çeşitliliği açısından kritik olduğunu hatırlatan Yaman; hastanın yaşına, ek hastalıklarına ve fiziksel beklentilerine göre kök hücre uygulamaları, hiyaluronik asit ve kitozan tedavileri gibi rejeneratif (yenileyici) yöntemlerin multidisipliner bir yaklaşımla uygulanabildiğini kaydetti.

GENÇLERDE SPOR YARALANMALARI VE KAPALI AMELİYATLAR

Genç ve fiziksel olarak aktif bireylerde en sık karşılaşılan ortopedik sorunların başında menüsküs ve bağ yaralanmalarının geldiğini söyleyen Op. Dr. Mehmet Yaman, gelişen teknolojinin cerrahi teknikleri de dönüştürdüğünü belirtti. Artroskopik (kapalı) yöntemler sayesinde, eskiden 10-15 santimetrelik kesilerle yapılan operasyonların günümüzde 1 santimetrenin altındaki açıklıklardan gerçekleştirilebildiğini ifade eden Yaman, bu yöntemlerin yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkanı sağlayarak operasyonun başarısını ve hastanın iyileşme sürecini olumlu etkilediğini vurguladı.

‘MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR’

Kas ve iskelet sisteminin vücudun tamamını etkileyen karmaşık bir yapı olması nedeniyle tedavide farklı branşların iş birliğinin önemine değinildi. Başarı oranını artıran en temel faktörün koordineli çalışma olduğunu belirten Yaman, gerekli durumlarda Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerinden destek alarak ortak bir konsensüs sağladıklarını ifade etti. Özellikle diğer merkezlerde çözüm bulunamamış veya komplikasyon gelişmiş hastalar için üniversite hastanesi bünyesindeki gelişmiş yoğun bakım ve geniş branş çeşitliliğinin büyük bir avantaj sunduğu kaydedildi.

OMURGA CERRAHİSİNDE KARAR SÜRECİ: MR MI, MUAYENE Mi?

Beyin ve Sinir Cerrahisinde halk arasında en çok merak edilen konulardan biri olan cerrahi müdahale gerekliliği hakkında bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Kemal İlik, teşhis sürecinde sadece MR sonuçlarına odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini ifade etti. İlik, "Ameliyat kararı verirken hastanın MR görüntüleri kadar fiziksel muayenesi de bizim için hayatidir. Kimi zaman görüntüde küçük görünen bir fıtık cerrahi gerektirebilirken, çok daha büyük görünen bir fıtık cerrahiye ihtiyaç duyulmadan takip edilebilir. Bu nedenle her hastayı kendi klinik tablosuyla değerlendirmek gerekir," dedi.

BEL VE BOYUN FITIĞINDA "KIRMIZI BAYRAK" BELİRTİLER

Vatandaşların evde kendi durumlarını gözlemlerken dikkat etmesi gereken kritik bulgulara değinen Doç. Dr. İlik; bacaklarda şiddetli ağrı, kuvvet kaybı, uyuşukluk gibi semptomların önemli olduğunu belirtti. Özellikle ileri seviyelerde görülen idrar veya büyük abdest tutamama gibi durumların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmasını gerektiren ciddi sinyaller olduğunu vurguladı. Ayrıca, bel fıtığı şikayetlerinin bazen kalça ve diz problemleriyle karıştırılabildiğini belirterek, doğru teşhis için uzman görüşünün önemini anlattı.

BEYİN KANAMALARINDA İLERİ TEKNOLOJİ VE GİRİŞİMSEL MÜDAHALE

Hastanenin teknolojik altyapısının beyin cerrahisi operasyonlarındaki başarısına değinen İlik, özellikle anjiyo ünitesinin varlığına dikkat çekti. Beyin kanamalarına sebep olan anevrizmaların tedavisinde "koil embolizasyon" gibi ileri teknolojilerin kullanıldığını belirten Doç. Dr. İlik, Radyoloji bölümü ile koordineli çalışarak beyin kanaması vakalarına hızlı ve etkin müdahaleler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

NADİR VAKALAR VE MULTİDİSİPLİNER BAŞARI

Kariyeri boyunca birçok komplike vakayı başarıyla yönettiklerini söyleyen Doç. Dr. İlik, yakın zamanda gerçekleştirdikleri "Klippel-Feil Sendromu" operasyonundan örnek verdi. Omurgadaki doğumsal şekil bozukluklarının (kifoz ve skolyoz) tedavisinde ortopedi gibi diğer branşlarla dirsek temasında çalıştıklarını belirten İlik, üniversite hastanesi olmanın getirdiği akademik ve teknolojik imkanların, nadir görülen zorlu vakalarda dahi güvenli cerrahi ortamı sağladığını vurguladı.

STERİLİZASYON VE GÜVENLİ CERRAHİ VURGUSU

Başarılı bir ameliyatın sadece cerrahi teknikle değil, hastanenin genel standartlarıyla da ilgili olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mustafa Kemal İlik, "Bir cerrah için en önemli faktörlerden biri sterilizasyon kalitesidir. Başkent Üniversitesi Konya Hastanesi, sterilizasyon standartları, teknolojik donanımı ve yetişmiş insan kaynağı açısından en üst düzeyde hizmet veren merkezlerden biridir," diyerek modern tıbbın tüm gerekliliklerinin titizlikle uygulandığını belirtti.

AĞRI YÖNETİMİNDE KİŞİYE ÖZEL VE REJENERATİF YAKLAŞIMLAR

Kas-iskelet sistemi ve omurga hastalıklarında en belirleyici şikâyetin ağrı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, modern tıpta ağrı yönetiminin yalnızca semptomları baskılamaya yönelik değil, altta yatan nedeni hedef alan bütüncül ve multidisipliner bir süreç olarak ele alındığını vurguluyor. Bu kapsamda; fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, kişiye özel egzersiz programları ve enjeksiyon tedavilerinin yanı sıra, son yıllarda öne çıkan kök hücre uygulamaları, PRP (Platelet Rich Plasma) ve diğer rejeneratif tedaviler ile doku onarımını destekleyen yenilikçi yöntemler de tedavi planına dahil edilebiliyor. Gelişmiş girişimsel ağrı tedavileri (sinir blokları, eklem içi uygulamalar) ile birlikte entegre şekilde planlanan bu yaklaşımlar, hastanın klinik durumu doğrultusunda hekim tarafından değerlendirilerek planlanıp uygun hastalarda cerrahi dışı tedavi seçenekleri de değerlendirilebiliyor.

