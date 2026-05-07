  Konya'da, 'Türk Mutfağı' heyecanı yaşanacak

'21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası' dolayısıyla, 21-22 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenecek kutlama etkinliklerinin organizasyonu için Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi.

Türk mutfağında farkındalık yaratmak, markalaşmak ve Türk mutfağının sağlıklı ve geleneksel özelliklerini yurtiçi ve yurtdışında bilinirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla her yıl kutlanan ‘Türk Mutfağı Haftası'nın dördüncüsü bu yıl 21- 27 Mayıs tarihlerinde ‘Bir Sofrada Miras’ temasıyla kutlanacak.

Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanacak olan Türk Mutfağı Haftası'nın Konya programı netleşti.

Konya Valiliği öncülüğünde ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinasyonunda 21-22 Mayıs tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri öncesinde, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan başkanlığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, odalardan yetkililer ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda etkinlik programının detayları görüşüldü.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikler "Bir Sofrada Miras" temasıyla Anadolu'nun binlerce yıllık gastronomi birikimini yerli ve yabancı turistlerle buluşturacak.

Konya’da iki gün sürecek etkinlikler kapsamında; Mevlana Müzesi ve Ateşbaz-ı Veli Türbesi’ni ziyaret, tuz alma merasimi, meslekte “50. Yıl Plaket Töreni”, halk oyunları gösterileri, Konya yemekleri tadımları, atölye çalışmaları, konserler, söyleşi, panel ve konferanslar düzenlenecek.

Her yıl farklı bir konseptle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası’nın bu yıl dördüncüsü ‘Bir Sofrada Miras’ temasıyla düzenlenecek. Türk Mutfağı Haftası, Anadolu’nun binlerce yıllık bereketli topraklarında yoğrulan, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izleriyle zenginleşen gastronomi kültürümüzü, geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. 

Konya, 89 coğrafi işaretli ürünüyle gastronomide önde gelen şehirlerarasında yer alıyor.

