Çelikkayalar AVM'de Anneler Günü'ne özel yarışma

10 Mayıs 2026 Pazar günü Konya Selçuklu Mağazası’nda gerçekleşecek organizasyonda anneler hem yarışacak hem de birbirinden değerli ödüllerin sahibi olacak. Gün boyunca eğlence, heyecan ve sürprizlerle dolu etkinliklerde anneler için iki farklı yarışma düzenlenecek. Marifetli Anneler Pasta Yarışması Lezzet ve yeteneğin buluşacağı “Marifetli Anneler Yarışıyor” Pasta Yarışması’nda ise anneler hünerlerini sergileyecek. İki grup halinde gerçekleşecek yarışmada her grubun birincisine 10 ben TL alışveriş çeki ve çay seti hediye edilecek. Diğer katılımcılar da sürpriz ödüller kazanacak.

Market Arabası Yarışması ile Büyük Heyecan “Anneler, Hazır Mısınız?” sloganıyla düzenlenen Market Arabası Yarışması’nda yarışmacılar market arabalarını doldurmak için kıyasıya mücadele edecek. Her kategoriden bir ürünü arabasına ekleyen ve en yüksek tutara ulaşan yarışmacı, topladığı tüm ürünlerin sahibi olacak. Toplam 9 yarışmacının, 3’er kişilik gruplar halinde yarışacağı etkinlikte dereceye giren yarışmacılara ayrıca sürpriz hediyeler verilecek. Çelikkayalar yetkilileri, emekleriyle hayatı güzelleştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak bu özel günde herkesi etkinlik alanına beklediklerini ifade etti.



