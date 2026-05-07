Başkan Altay duyurdu: Konya'nın tarihine yakışır hale gelecek

Toplam 3.158 metrekare inşaat ve 5.950 metrekare peyzaj düzenlemesine sahip Mevlevi Dergahı, geleneksel üslupta radye temel üzerine inşa ediliyor.

Darülmülk Projesi kapsamında, Mevlevi Dergahı ile birlikte ticari alanlar, restoranlar ve Konya Müzesi'ni kapsayarak hem Konyalılara hem de ziyaretçilere hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Türbesi arkasında inşası devam eden Mevlevi Dergahı'nda incelemelerde bulunarak son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyalılar İçin Önemli Bir Merkez

Darülmülk Projesi kapsamında Konya'nın tarihi alanlarında önemli restorasyon ve yenileme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, "Bu projenin en önemli ayaklarından birisi olan Türbe arkasında da kesintisiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu projenin en önemli işlerinden birisi olan Mevlevi Dergahı'nda çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde tamamlanıyor.

İnşallah proje bittiğinde Karatay Belediyemizle birlikte hem Konya'ya gelen ziyaretçiler için hem Konyalılar için çok önemli bir merkezi hayata geçirmiş olacağız.

Ticari alanlar, restoranlar, kafeteryalar, Mevlevi Dergahı gibi alanlarımız ve Konya Müzesi ile birlikte burası Konya'ya yakışır bir hale dönüşecek.

Darülmülk kapsamındaki işlerimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bu bölge inşallah Konya tarihine, geçmişine yakışır ve Hazreti Mevlana'ya yakışır bir hale gelmiş olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mevlevi Dergahı

Toplam 3 bin 158 metrekare inşaat alanı ve 5 bin 950 metrekare peyzaj düzenlemesi ile Konya'ya yakışan bir bütünlükte planlanan yapının içerisinde bin 680 metrekare bodrum, bin 375 metrekare zemin kat ve semahane bölümünde 103 metrekare asma kat bulunuyor.

Radye temel üzerine, betonarme çerçeve taşıyıcı sistemle inşa edilecek yapı geleneksel üslubun incelikleriyle inşa edilecek.

Mukarnas işlemeli havuzlardan kündekari kapılara, revzen uygulamalarından ahşap kemerlere, işlemeli tavanlardan lokmalı demir parmaklıklar yer alacak projede geniş yeşil alanlar, süs havuzları, suyolu ve bahçe köşkü bulunuyor.