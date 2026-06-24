Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Haziran Çarşamba günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 24 Haziran Çarşamba günü acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
KOÇ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ AHMET HİLMİ NALÇACI CADDESİ NO:10C SELÇUKLU
(TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ YANI)
234 01 75
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇEŞMELİ ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:3A SELÇUKLU
(20 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
234 23 43
4. BÖLGE (MERAM)
YENİYOL ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ YENİ MERAM CADDESİ NO:174/A MERAM
(MERAM EĞİTİM ARAŞTIRMA HAST. OTOBÜS DURAKLARI KARŞISI )
324 00 10
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
İPLİKÇİ ECZANESİ
ŞEMS-İ TEBRİZİ MAHALLESİ İSTANBUL CADDESİ NO:123B KARATAY
(ESKİ FENNİ FIRIN CİVARI)
353 48 87
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞİRİN ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ MİLLET CADDDESİ NO:19B MERAM
(ESKİ HAVA HASTANESİ KARŞISI)
322 22 01
7. BÖLGE (KARATAY)
NENEHATUN ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. NO:3/L KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI,KVC VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI)
238 39 20
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
PLAZA ECZANESİ
BEDİR MAHALLESİ ATASEVEN CADDESİ ADAPTE SOKAK KENTPLAZA AVM Z14-Z15 SELÇUKLU
(KENT PLAZA AVM AYDINLIKEVLER GİRİŞİ, AÇIK OTOPARK KARŞISI)
247 77 37
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ALPER ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ KİBARHANE SOKAK NO:3C-3F SELÇUKLU
(BARIŞ CADDESİ TÜRK DİYABET CEMİYETİ ARKASI, 67 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
248 41 51
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
AKAMOZ ECZANESİ
YAZIR MAHALLESİ ÖZTEKİNLER SOKAK NO:67L SELÇUKLU
(VADİPARK ÖZBOYACI SİTESİ ALTI, KANYON PARK GİRİŞİ KARŞISI)
0542 179 14 11
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÇAĞLAR ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK KARAHAN SİTESİ NO:11D SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
261 03 06
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
MERCAN ECZANESİ
PİREBİ MAHALLESİ DR. AHMET ÖZCAN CADDESİ İPEKYOLU APARTMANI B BLOK NO:111D MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ MERAM İTFAİYE KARŞISI A101 MARKET YANI)
322 40 74