Konya'daki göl ilgi odağı oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan bu göl akın akın ziyaretçi çekiyor

Konya'daki göl ilgi odağı oldu
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konya'nın Karapınar ilçesindeki krater gölü Acıgöl, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerin yoğun ilgi odağı oldu.
  • 300 metre derinliğe sahip acı ve tuzlu suyu olan Acıgöl; yüzer havuz, plaj ve piknik alanlarıyla dikkat çekiyor.
  • Çevre il ve ilçelerden gelen aileler, gölde yüzerek ve kamp yaparak bu doğal ve ekonomik alternatifi değerlendiriyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan krater gölü Acıgöl, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Konya'daki göl ilgi odağı oldu

Konya LİMA Yaz Okulu kayıtları başladı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Bu Habere de Bak
Konya LİMA Yaz Okulu kayıtları başladı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!

Acıgöl, Karapınar ilçe merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alıyor. Acıgöl'ün sığ sularında sucul makro algler, mavi-yeşil algler, diyatomlar ve mor bakteriler yaşıyor. Suyu kendine has acı ve tuzlu bir tadı olan gölün derinliği 300 metreyi buluyor. Son dönemde yapılan çevre düzenlemeleriyle çehresi değişen Acıgöl, yüzer havuzu, plaj voleybolu sahası, sahil duşları, piknik alanları ve otopark gibi sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların da ilgi gösterdiği göl, yaz aylarında serinlemek ve vakit geçirmek isteyenler için doğal ve ekonomik bir alternatif sunuyor. 

Konya'daki göl ilgi odağı oldu

Ailecek Acıgöl'e gelen vatandaşların kimisi çadır kurarak göl kıyısında kamp yaparken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için gölde yüzme fırsatı buluyor. Acıgöl'ü ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin ailece vakit geçirmek ve piknik yapmak için oldukça uygun olduğunu belirterek, sunulan imkanlardan memnun kaldıklarını ifade ettiler.

Konya'daki göl ilgi odağı oldu

İHA

Bakmadan Geçme

Konya LİMA Yaz Okulu kayıtları başladı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Konya LİMA Yaz Okulu kayıtları başladı: Son başvuru tarihini kaçırmayın!
Tahıl ambarı Konya'dan sevindiren haber
Tahıl ambarı Konya’dan sevindiren haber
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Haziran Çarşamba günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 24 Haziran Çarşamba günü
Konya'da şarampole devrilen tanker korkuttu
Konya'da şarampole devrilen tanker korkuttu
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 24 Haziran Çarşamba
Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 24 Haziran Çarşamba
Konya'da bugün kimler vefat etti? 23 Haziran Salı günü
Konya’da bugün kimler vefat etti? 23 Haziran Salı günü