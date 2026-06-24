Jevtovic'ten Konyaspor'a sitemli veda

Konyaspor'da iç transferde anlaşma sağlanamayan ve teşekkür edilen Marko Jevtovic veda mesajı yayımladı. Konyaspor'da toplamda 5 sezon forma giyen ve 155 maça çıkan Marko Jevtovic, yaptığı açıklama ile Konyaspor'a veda etti. Jevtovic, takımda kalmak istediğini ancak saygı görmediğini açıkladı. Jevtovic, veda mesajında şu ifadelere yer verdi.

Kan içinde mücadeleme devam ettim

“Sevgili Konyaspor taraftarları, Size gerektiği gibi veda edemedik. Bu benim planı değildi. Hayalim, elimden geldiği kadar uzun süre sizin için oynamaktı çünkü ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Aslında bu, benim ilk fiziksel ayrılığım değil. Daha önce de benzer şekilde ve benzer sebeplerle yollarımız ayrılmıştı. Oynadığım her maçta ve çıktığım her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sahada her zaman tüm kalbimle mücadele ettim. Zaman zaman sakatlıklar yaşamama rağmen formamı giymekten ve takımım için savaşmaktan hiç vazgeçmedim; acı içinde, kan içinde kalsam bile mücadele etmeye devam ettim”.

Kalbimde her zaman özel yere sahip olacak

“Tek amacım sizi mutlu etmek ve sizin için maçlar kazanmaktı. Bugün yaşananların detaylarına girmek ve spekülasyonlarla Konyaspor'a zarar vermek istemiyorum. Çünkü bu kulüp, kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Benim tek beklentim ve anlaşamadığımız nokta, gösterdiğim saygı ve sadakatin karşılığını görebilmekti. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Her şeyden önce, bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi, ilgi ve saygı için siz değerli taraftarlarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Konya'da kendimi her zaman evimde hissettim. Ayrıca İlhan Hocama ve ekibine, tüm takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum. Sizden ikinci kez ayrılıyor olsam da benliğimin bir parçası her zaman burada kalacak. Her şey için teşekkür ederim. Saygılarımla”.