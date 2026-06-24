Türkiye 'güç sıralamasında' zirvede

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 'güç sıralamasında' ilk sıradaki yerini korudu

Türkiye 'güç sıralamasında' zirvede
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ‘güç sıralamasında’ ilk sıradaki yerini korudu. FIBA'dan yaptığı açıklamada, “Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil” ifadelerini kullandı. Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti. 

Haber Merkezi

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