Konya yeni sanayi bölgesine kavuşuyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli proje, 15 gün içinde yer teslimi sonrası 44 sanayi parseli için altyapı çalışmalarına başlayacak.

Konya Ilgın Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım ihalesi, yaklaşık 578,7 milyon TL keşif bedeliyle Sarol Mühendislik tarafından kazanıldı.

Yaklaşık 578,7 milyon TL keşif bedeline sahip altyapı yapım işi ihalesine Türkiye'nin farklı illerinden 22 firma teklif verdi.

Yoğun katılımın yaşandığı ihale sonucunda Sarol Mühendislik en avantajlı teklifi sunarak ihaleyi kazandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak 15 gün içerisinde yer teslimi gerçekleştirilecek.

Yer tesliminin ardından Ilgın Organize Sanayi Bölgesinde yol yapımı, içme suyu şebekesi, atık su (kanalizasyon) hattı, yağmur suyu drenaj sistemi, elektrik dağıtım şebekesi, trafo merkezleri, enerji nakil hatları, telekomünikasyon altyapısı ve çevre aydınlatma sistemlerini kapsayan altyapı imalatlarına başlanacak.

Toplam 44 sanayi parseline hizmet verecek altyapı yatırımının tamamlanmasıyla birlikte Ilgın Organize Sanayi Bölgesi; modern ulaşım ağı, güçlü enerji ve haberleşme altyapısı ile sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon sistemlerine kavuşarak yatırımcılar için üretime hazır hale gelecek. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeni sanayi yatırımlarının önü açılacak, üretim kapasitesi artacak ve Ilgın'ın istihdamına ve ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağlanacak.

Ilgın Belediye Başkanı ve Ilgın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Apil, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada bulundu.

Başkan Apil açıklamasında, "Ilgın Organize Sanayi Bölgemiz için büyük önem taşıyan altyapı yapım ihalesini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

İnşallah 15 gün içerisinde yer teslimi gerçekleştirilerek altyapı çalışmalarına başlanacaktır. Bu yatırımla birlikte Ilgın OSB, yatırımcılarımız için üretime hazır modern bir sanayi bölgesi haline gelecektir." ifadelerine yer verdi.

Başkan Ömer Apil, projede emeği geçen herkese şu sözlerle teşekkür etti: