Dünya Kupası'nda son 32 turuna kimler kalacak?
Dünya Kupası heyecanı A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak
Haberin Özeti
- • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna kalacak takımlar, yarın A, C ve E gruplarında oynanacak 6 maçla belirlenecek.
- • ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada C Grubu'nda İskoçya-Brezilya ve Fas-Haiti maçları öne çıkıyor.
- • A Grubu'nda Çekya-Meksika, Güney Afrika-Güney Kore; E Grubu'nda ise Ekvador-Almanya ve Curaçao-Fildişi Sahili karşılaşacak.
2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı A, C ve E Grubu'nda oynanacak 6 maçla son 32 turuna kalan takımlar belli olacak. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, C Grubu son maçlarında İskoçya ile Brezilya, Miami Stadı'nda karşılaşırken Fas ile Haiti, Atlanta Stadı'nda oynayacak. Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle.
A Grubu: 04.00 Çekya - Meksika (Mexico City Stadı)
04.00 Güney Afrika Cumhuriyeti - Güney Kore (Monterrey Stadı)
C Grubu: 01.00 İskoçya - Brezilya (Miami Stadı)
01.00 Fas - Haiti (Atlanta Stadı)
E Grubu: 23.00 Curaçao - Fildişi Sahili (Philadelphia Stadı)
23.00 Ekvador - Almanya (New York New Jersey Stadı)