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Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür Yolu Festivali geliyor

Konya'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla düzenlenen Konya 8. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı, Konya Valisi İbrahim Akın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür Yolu Festivali geliyor
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya 8. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda; Konya’nın turizmde marka değerinin yükseltilmesi, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların daha koordineli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik konular ele alındı.

Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür yolu festivali geliyor

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından sunumların gerçekleştirildiği toplantıda; 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve planlanan etkinlikler, 18-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali, şehrin turizm hareketliliğini artırmaya yönelik ilave etkinlikler ile ilçelerde alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında görüş ve öneriler değerlendirildi.

Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür yolu festivali geliyor

Haber Merkezi

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