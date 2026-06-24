Konya'nın turizm rotası çizildi: Kültür yolu festivali geliyor

Konya 8. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda; Konya’nın turizmde marka değerinin yükseltilmesi, tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve yürütülen çalışmaların daha koordineli bir yapıya kavuşturulmasına yönelik konular ele alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından sunumların gerçekleştirildiği toplantıda; 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve planlanan etkinlikler, 18-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali, şehrin turizm hareketliliğini artırmaya yönelik ilave etkinlikler ile ilçelerde alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetler hakkında görüş ve öneriler değerlendirildi.