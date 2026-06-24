Konya'da su için büyük seferberlik başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yatırım programı kapsamında kent genelinde kapsamlı su temin çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konya'da su için büyük seferberlik başladı
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Haberin Özeti

  • Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ, 2026 yatırım programı kapsamında su sıkıntısı çeken yerleşim yerleri için kapsamlı çalışmalar başlattı.
  • Başkan Uğur İbrahim Altay, 135 sondaj planlandığını, 37 kuyu açımının tamamlandığını ve 19 ilçede 47 noktada çalışmaların sürdüğünü belirtti.
  • Bu çalışmalarla iklim değişikliği ve kuraklık riski önlenerek, yaz aylarındaki su yetersizliklerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Konya'da su için büyük seferberlik başladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı yatırım programı doğrultusunda 135 noktada sondaj çalışması planlayarak bahar aylarıyla birlikte çalışmaları yoğunlaştırdığını belirtti. Şu anda 37 noktada kuyu açım işleminin tamamlandığını ifade eden Başkan Altay, “19 ilçede, 47 farklı noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkez ve 28 ilçenin tamamında yürüttüğümüz yatırımlarla su azlığı yaşayan yerleşim yerlerinin kesintisiz içme suyuna kavuşturulması için yoğun bir gayret içerisindeyiz” dedi.

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KOSKİ’DEN ŞEHİR GENELİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Konya’nın merkez ve 28 ilçesinin tamamında sürdürülen çalışmalarla özellikle su azlığı ve susuzluk sorunu yaşayan mahallelerde yeni içme suyu kaynakları oluşturduklarını vurgulayan Başkan Altay, “Açılan yeni kuyularla birlikte mevcut içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve hemşehrilerimizin kesintisiz suya erişiminin sağlanması ilk önceliğimiz. İklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı önceden tedbir alarak yatırımlarını sürdüren Konya KOSKİ Genel Müdürlüğü’müz, yeni sondaj ve kuyu açım çalışmalarıyla yer altı su kaynaklarını kontrollü şekilde hizmete kazandırıyor. Su temin çalışmaları sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su yetersizliklerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi

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