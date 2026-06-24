Tahıl ambarı Konya’dan sevindiren haber

Son 10 yılın en yüksek rekoltesinin elde edilebileceğine dikkat çeken Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, "Son birkaç yıl içerisinde ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de doğal afetlerden kaynaklı gerek don, kuraklık kaynaklı birkaç senedir verim kayıpları yaşıyorduk. Çok şükür bu sene tohumların ekilmesi ile birlikte düzenli bir yağış aldık. Dolayısıyla tohumların ekilmesi ile birlikte hasat dönemine kadar sürekli gözlemlerimizi yaptık. Doğal afet kaynaklı herhangi bir zararımız söz konusu değil. Yağışlarımız hasat dönemine kadar düzenli bir şekilde gerçekleşti. Bundan önceki birçok senede yaşadığımız kayıpları bu sene inşallah yaşamayacağız. Yapmış olduğumuz gözlemlerde tüm ilçelerimizde, 31 ilçemizde verimin, rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Konya genelinde yaklaşık 10 milyon dekarlık alanda arpa ve buğday ekiliş alanımız var. Bu ürünlerin hasat edilmesinde çiftçilerimizin çok acele etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü nemli olduğu takdirde depolamaya uygun değil. Biraz daha kurumasını beklesinler. Tahminlerimiz, meteorolojiden aldığımız veriler, bizim fenolojik gözlemlerimiz belki de Konya'mızda son yaklaşık 10 yıl içerisinde en yüksek verimi bu sene almış olacağız. Dolayısıyla bundan da çok mutluyuz" dedi.

“Sulu arazide toprağın yapısına, kalitesine göre bin kiloya varan ürünlerimiz olacak diye düşünüyoruz”

Bu sezonda beklentilerinin üzerinde rekolte aldıklarına dikkat çeken Selçuklu Ziraat Odası Başkanı İsmail Toklu, "2025 yılını yaşadıktan sonra 2026'da bu verimlerin gerçekleşmesi çiftçiler adına bizi gerçekten memnun etti. Geçen sene zirai don, kuraklık sonrasında bu sene sonbaharda tohumu toprağa atmamızın sonrasındaki yağışlar, ilkbaharda çok güzel gelen yağışlar başak boyumuzu, sap boyumuzla birlikte şu anda da dane verimine etki etmeye başladı. Biz bu sene Selçuklu ilçesi ve Konya yöresi kıraç olaraktan 250 ile 450 kilo bandında bekliyoruz. Sulu arazide de 500 ve 600 kilo bandında, hatta bazı yerlerde toprağın yapısına ve kalitesine göre de 900 ile bin kiloya varan ürünlerimiz olacak diye düşünüyoruz. TMO yetkililerinin ifadesine göre 21. günden sonra ürünlerin ücretlerini üreticilere vereceklerini, arpa için ikinci kalite 12 bin 750 lira, birinci kalite 13 bin lira gibi bir fiyat açıkladılar. Üreticilerimiz beklesinler, randevularını alsın, kendileri alamıyorlarsa ziraat odamıza gelsinler, biz randevularını alalım ve ürünlerimizi TMO'ya teslim edelim. Ürünlerimiz, ederi kadar satılsın" şeklinde konuştu.

“80 noktanın üzerinde hububat alımı için gece gündüz gözetmeden üreticilerimizin yanında olacağız”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Konya Başmüdürü Mehmet Barlak ise, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak da hasadın başladığı lokasyonlarda toplam 53 noktada randevuları aktif hale getirdik. Üretimimizin arz ettiği tüm ürünleri alabilecek düzeydeyiz. Önümüzdeki süreçte hasat olacak diğer noktalarda da, toplam açılacak olan ekiplerle beraber 80 noktanın üzerinde hububat alımı için gece gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeden üreticilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.