Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin

Günbaş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, mobilya satın alırken, ürünün değerinin altın da fiyatlar konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Anormal fiyat ve kampanyaların gerçekçi olmayacağına dikkati çeken Günbaş, "Görsel olarak cazip, fiyat olarak piyasa gerçeklerinin çok altında sunulan ilanlara aldanan birçok vatandaşımız; parası ödendiği halde teslim edilmeyen ürünler, görseldekiyle hiç alakası olmayan kalitesiz malzemeler, muhatap bulunamayan sahte sayfalar ve eksik montaj gibi nedenlerle mağduriyet yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Günbaş, Konya Mobilyacılar Odası olarak hem tüketicilerin alın terini korumak hem de sektörün dürüst ve güvenilir esnafının lekelenmesini önlemek istediklerini belirterek, şunları kaydetti: