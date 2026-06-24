Türkiye ile ABD 6. randevuda

Türkiye ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu

Türkiye ile ABD 6. randevuda
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00’te Los Angeles’ta ABD ile karşılaşacak. Türkiye ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4’ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda milliler 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD ise 2 kez kazandı, 1 mücadele de berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD de 7 golle karşılık verdi. İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD’nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, ay-yıldızlılar 2-1’lik skorla kazandı.

A Millilerin 654. karşılaşması

A Milliler, 364’ü resmi, 289'u özel toplam 653 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet elde ederken, 243 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 903 gol kaydederken, kalesinde ise 930 gole engel olamadı.

A Milliler prestij maçına çıkacak
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A Milliler prestij maçına çıkacak

Vincenzo Montella'nın 36. maçı

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 26’sı resmi, 9'u da özel olmak üzere 35 maça çıktı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Haber Merkezi

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