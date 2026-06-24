A Milliler prestij maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles’ta ABD ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Los Angeles'ın Inglewood bölgesinde yer alan SoFi Stadyumu’nda turnuvanın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. A Milliler grubun ilk iki müsabakasında Avustralya’ya 2-0, Paraguay’a da 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti. ABD ise Paraguay'ı 4-1, Avustralya'yı da 2-0 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Grupta puanı olmayan ve gol sevinci de yaşayamayan ay-yıldızlılar, ABD maçıyla turnuvayı galibiyetle noktalamak istiyor.