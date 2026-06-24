Filenin Efeleri Polonya sınavında

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde yarın Polonya ile karşılaşacak

Filenin Efeleri Polonya sınavında
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında yarın ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. 2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de 2023 ve 2025 senelerinde şampiyonluğu bulunan Polonya ile organizasyonda oynadığı 2 maçı da kaybeden Türkiye, yarın rakibi karşısında ilk galibiyeti almak için sahaya çıkacak. Ligde, her iki takımın da ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor. 

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Haber Merkezi

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