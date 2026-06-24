İl Emniyet Müdürü Koç'tan Konyaspor'a ziyaret

Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Konyaspor’un 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kulübü ziyaret etti. Konyaspor Kulübü’nün stadyumunda bulunan kulüp binasında gerçekleşen ziyarette, Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Koç’u ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atiker, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Konyaspor’un 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videonun camiaya büyük gurur ve heyecan yaşattığını belirtti.

Başkan Ömer Atiker, emniyet teşkilatının kulübe gösterdiği vefa örneğinin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, başta Konya Valisi İbrahim Akınolmak üzere İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve tüm emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkür etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada taraflar karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, ziyaret hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.