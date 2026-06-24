Konya'nın o ilçesinde 10 günlük dev festival

Festivalde Lara, Sancak ve Aysel Yakupoğlu gibi ünlü sanatçılar sahne alacak; Hakan Çankaya şov

Konya’nın doğa harikası olan Halkapınar ilçesinde 10 gün sürecek festival düzenlenecek.

Doğal güzellikleriyle büyüleyen Fahri Vardar Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, hem bölge halkına hem de çevre illerden gelecek konuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

Konserlerden sanatsal etkinliklere, çocuk eğlencelerinden özel sahne şovlarına kadar zengin bir içeriğe sahip olan bu dev proje, İç Anadolu’nun en çok konuşulan etkinlikleri arasında yer alacak.

Halkapınar Belediyesi ile Sayraç Organizasyon’un ortak imzasını taşıyan bu büyük buluşmanın açılışı, siyaset ve bürokrasi dünyasından önemli isimleri buluşturacak. Festivalin ilk gününde düzenlenecek resmi seremonide, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra bölge milletvekilleri, mülki idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu liderleri yer alacak.

YILDIZ SANATÇILAR VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Festival süresince mesire alanında kurulacak dev platformda, Türkiye’nin sevilen sanatçıları ve şovmenleri yer alacak. Temmuz ortasına kadar kesintisiz sürecek olan konser takvimiyle müzikseverler gönüllerince eğlenecek.

Sahne maratonunun açılışını pop müziğin popüler ismi Lara yapacak. Ardından Ulaş Tune, Aycan Öner, Batuhan Özbal, Cihangir Ekinci ve özgün tarzıyla büyük bir hayran kitlesi bulunan Sancak performanslarıyla coşkuyu artıracak.

İlerleyen günlerde Dursun Aktürk ve güçlü sesiyle tanınan Aysel Yakupoğlu kulakların pasını silerken, festivalin son bölümlerinde ünlü şovmen Hakan Çankaya stand-up gösterisi ve DJ Leila White performansıyla izleyiciler mest olacak. Yazar Fikret Eroğlu da festival alanındaki özel stantta kitapseverlerle bir araya gelerek imza günleri düzenleyecek.

YEREL EKONOMİYE KATKI SUNACAK

DJ performansları, çocuklara özel aktivite alanları, yöresel ürünlerin sergilendiği stantlar ve geleneksel gösterilerle dolu dolu geçecek 10 günlük süreçte organizasyon komitesi, yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Bu büyük katılımın yalnızca bir eğlence organizasyonu olarak kalmaması, aynı zamanda yerel üreticilerin desteklenmesi ve Halkapınar ekonomisinin canlandırılması adına stratejik bir hamle olması amaçlanıyor.