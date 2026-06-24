TKDK Konya'da görev değişimi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğünde görev değişimi yapıldı. TKDK Konya İl Koordinatörü olarak görev yapan Yavuz Uysal, görevini Dr. İ. Hakan Karabulut'a devretti.

TKDK Konya'da görev değişimi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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TKDK Konya İl Koordinatörü Yavuz Uysal, görevini Dr. İ. Hakan Karabulut'a devretti. 

Görev tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Yavuz Uysal, görev süresi boyunca Konya'nın kırsal kalkınmasına katkı sağlayan çalışmalarda yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek yatırımcılara, paydaş kurumlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

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Yeni İl Koordinatörü Dr. İ. Hakan Karabulut ise TKDK'nın destekleriyle Konya'nın tarımsal ve kırsal kalkınma potansiyelini daha da ileri taşımak için çalışacaklarını ifade ederek, üreticilerin ve yatırımcıların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. 

Karabulut, “TKDK Konya İl Koordinatörlüğü olarak, Kurumumuza sunduğu değerli hizmetler dolayısıyla Yavuz Uysal'a teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz.”dedi. 

Haber Merkezi

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