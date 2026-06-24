Atanamayan öğretmenler Konya'da konuştu

Nakliyat-İş Sendikası ve diğer sivil toplum kuruluşları öğretmenlere destek vererek, polis şiddetinin ve gözaltı terörünün derhal bitirilmesini vurguladı.

Öğretmenler özel sektörde taban maaş hakkının iadesini, kamudakilerle eşit özlük hakları sağlanmasını ve güvencesiz çalışmaya son verilmesini talep etti.

Konya'da toplanan atanamayan ve özel sektör öğretmenleri adına İpek Önal, yetkililere seslenerek verilen sözlerin tutulmasını ve taleplerinin yasalaşmasını istedi.

Konya’da atanamayan ve özel sektörde çalışan öğretmenler Gedavet Parkında basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında atanamayan öğretmenler adına konuşan İpek Önal taleplerinin yasalaşmasını istediklerini söyledi.

Önal, “Aylardır çalmadığımız kapı, aşındırmadığımız koridor kalmadı. Bakanlıklarla, bürokratlarla görüştük; bize sözler verdiler. Ama gördük ki, devletin bakanlıkları öğretmenin midesine girecek lokmayı değil, özel okul patronlarının kasasına girecek kârı koruyor. Unutmayın; bugün bize reva görülen bu zulüm; yarın hemşireye, işçiye, akademisyene, emekliye yapılacaktır.

Bizler sizin kardeşiniz, evladınız, komşunuz, çocuğunuzun öğretmeniyiz. Bizim yüzümüze sıkılan o biber gazı aslında bu halkın vicdanına sıkılmıştır.

Bizim bileklerimize vurulan o kelepçe, bu ülkenin eğitimine, geleceğine vurulmuştur. Yetkililere ve kamuoyuna son kez sesleniyoruz: Verdiğiniz sözleri tutun. MEB, Çalışma Bakanlığı ve patron derneklerini bizimle aynı masaya oturtun. Taleplerimizi yasalaştırın, Meclis'teki kanun teklifini derhal gündeme alın.

Öğretmenlerin üzerindeki polis ablukasını, şiddeti ve gözaltı terörünü bitirin. Açlık grevindeki arkadaşlarımızın sağlık hakkını güvenceye alın ve bu zulmün sorumlularından hesap sorun. Halkımıza çağrımızdır: Bizi görün, sesimizi duyun! Neden bu zulme uğradığımızı, bize verilen sözlerin neden tutulmadığını sorun. Biz susmuyoruz, siz de susmayın.

Açlık grevindeyiz. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaş hakkının geri verilmesini ve kamuda çalışan öğretmenlerle eşit özlük hakların sağlanmasını, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma düzenine son verilmesini ve Eğitim iş kolu kurulmalıdır. Bunun yanında KPSS’ de hakları elinden alınan öğretmenlerin atama hakkı iade edilmelidir. Barikatlar altındayız. Gözaltındayız. Yerlerde sürükleniyoruz. Ama asla boyun eğmiyoruz.

Yaşamak istiyoruz! Mesleğimizi onurumuzla yapmak, bize verilen sözlerin tutulduğunu görmek istiyoruz. Yaşasın öğretmenlerin omuz omuza mücadelesi, öğretmenlik yaşasın. Öğretmenler hakkını alacak”şeklinde konuştu.

Nakliyat-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Mehmet Ünver konuşmasında öğretmelerin yanlarındayız diyerek, “ Öğretmenlerimiz taban ücretle çalışıyorlardı. İktidar yasal bir değişiklik yaparak, öğretmenlerimizin köle gibi çalıştırıyor. Sendikalar olarak öğretmenlerimizin yanlarındayız.”dedi.

Gedavet parkında düzenlenen basın açıklamasına Atanamayan ve özel sektörde çalışan öğretmenlerle, Eğitim-İş Konya Şubesi yönetimi ve üyeleri, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Konya Şubesi yöneticileri ve üyeleri, Eğitim-Sen Konya Şubesi yöneticileri, diğer sendikalar, siyasi parti temsilcileri, STK Temsilcileri katıldı.