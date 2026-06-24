İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile Çelikkayalar AVM arasında Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında iş birliği protokolü hayata geçirildi. Program ile yaklaşık 100 kişinin mesleki eğitim alarak istihdama kazandırılması amaçlanıyor.

İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ve Çelikkayalar AVM, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) protokolünü imzaladı.
  • Bu iş birliğiyle perakende sektörüne yönelik eğitimler verilerek yaklaşık 100 kişinin mesleki eğitim alıp istihdama katılması amaçlanıyor.
  • İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci ve Çelikkayalar AVM Başkanı Ali Kaya, programın nitelikli iş gücünü güçlendireceğini ve işveren ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti.

Konya İŞKUR ve Çelikkayalar AVM arasında anlamlı bir protokol imzalandı.  İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesini amaçlayan program kapsamında  katılımcılar, perakende sektörüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler alacak. Eğitim sürecini başarıyla  tamamlayan kursiyerler, iş başında deneyim kazanarak çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanacak  ve istihdam imkânına kavuşacak. 

İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği

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İSTİHDAM NİTELİKLİ ARTACAK

Konu hakkında açıklamada bulunan, Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, kamu-özel sektör iş birliğinin istihdamın artırılmasında önemli bir rol  üstlendiğini söyledi. Çiftçi, NİYEP'in işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiren önemli bir model  olduğunu belirterek, “İŞKUR olarak amacımız yalnızca vatandaşlarımızı işe yerleştirmek değil, iş gücü piyasasının  ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve nitelikli istihdamı artırmaktır. 

İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği

Çelikkayalar AVM ile gerçekleştirdiğimiz  bu iş birliği sayesinde yaklaşık 100 vatandaşımızın istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz. Program  kapsamında katılımcılarımız mesleki eğitim alırken aynı zamanda iş başında deneyim kazanma fırsatı elde  edeceklerdir.

İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirirken vatandaşlarımızın da  meslek edinmelerine ve çalışma hayatına katılmalarına katkı sunuyoruz. Şehrimizin istihdamına katkı sunan  ve nitelikli işgücünün gelişimine destek veren Çelikkayalar AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya’ya  teşekkür ederim”şleklinde konuştu. 

İNSAN KAYNAĞI GÜÇLENECEK

Çelikkayalar AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya ise nitelikli insan kaynağının işletmeler için en önemli değerlerden biri olduğunu vurguladı. Kaya, İŞKUR ile gerçekleştirilen iş birliğinin hem işletmenin personel ihtiyacının karşılanmasına hem de vatandaşların çalışma hayatına kazandırılmasına katkı sağlayacağını ifade ederek, “Çelikkayalar AVM olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın temelinde güçlü ve nitelikli insan  kaynağının bulunduğuna inanıyoruz. 

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Konya İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz NİYEP iş birliği kapsamında  yaklaşık 100 kişilik bir istihdam hedefi belirledik. Bu program sayesinde sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, iş arayan vatandaşlarımızın meslek edinmelerine ve çalışma hayatına katılmalarına da katkı sağlamış olacağız. 

Kasiyer, reyon görevlisi, satış danışmanı, depo personeli ve benzeri pozisyonlarda görev alabilecek çalışanların yetiştirilmesini hedefliyoruz.”şeklinde konuştu. Kaya ayrıca, “İŞKUR'un işverenlere sunduğu destekler ve çözüm odaklı yaklaşımı, işletmelerimizin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu önemli iş birliğinin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci başta olmak üzere tüm İŞKUR personeline teşekkür ediyor, protokolün işletmemiz, programdan yararlanacak vatandaşlarımız ve Konya ekonomisi açısından hayırlı olmasını diliyoruz.”ifadelerini kullandı. 

Program kapsamında kasiyer, reyon görevlisi, satış danışmanı, depo personeli ve benzeri pozisyonlarda görev alabilecek çalışanların yetiştirilmesi hedeflenirken, iş birliğinin Konya'nın istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sunacak.  

Konya İŞKUR ile Çelikkayalar AVM arasında gerçekleştirilen bu iş birliğinin, iş arayan vatandaşlar ile  işverenleri ortak bir hedefte buluşturarak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve istihdamın artırılmasına  önemli katkılar sağlaması amaçlanıyor. 

Haber Merkezi

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