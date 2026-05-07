  Avrupa devleri Konya'da buluştu: Şehrin geleceği masaya yatırıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde Fark Labs koordinatörlüğünde Avrupa'nın en önemli kentsel hareketlilik platformlarından biri olan Connect4Mobility programının 6'ncısı Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da gerçekleştirildi.

Haberin Özeti

  • Avrupa'nın önemli kentsel hareketlilik programı Connect4Mobility'nin 6'ncısı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Sabancı Üniversitesi iş birliğinde Konya'da yapıldı.
  • "Veri Odaklı Kentsel Hareketlilik" temalı organizasyona şirketler, akademisyenler ve yerel yönetimler katılırken, EIT Urban Mobility destek verdi.
  • Konya, 200'den fazla akıllı şehir uygulamasıyla veri temelli yönetimi kurumsallaştırarak şehirlerin dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor.

Avrupa’nın en önemli kentsel hareketlilik platformlarından biri olan #Connect4Mobility programının 6’ncısı Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta “Veri Odaklı Kentsel Hareketlilik” temasıyla; düzenlenen programa farklı disiplinlerden; şirketler, girişimciler, akademisyenler, yerel yönetimler ve karar alıcılar bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş 200'ü aşkın akıllı şehir uygulamasıyla şehrin yaşayan ve sürekli kendini geliştiren bir organizmaya dönüştüğünü belirtti.

Konya Sürekli Gelişen Bir Organizma

Programın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Bugün geldiğimiz noktada Konya'da 200'e aşkın akıllı şehir uygulamasını aktif şekilde kullanıyoruz. Ulaşımda çevreye, enerjiden güvenliğe kadar birçok alanda veri temelli yönetim anlayışını kurumsallaştırmış durumdayız. Akıllı kavşak sistemlerimizden toplu ulaşım optimizasyonuna, bisiklet altyapımızdan dijital yönetim platformumuza kadar geniş bir yelpazede şehrimizi yaşayan, öğrenen ve sürekli kendini geliştiren bir organizmaya dönüştürmek için gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

Şehirlerin geleceğinin tek başına değil, birlikte inşa edilebileceğini kaydeden Uzbaş, “Bu nedenle böyle değerli bir organizasyonun Konya'da gerçekleşmesini, iş birliğimizin ve ortak vizyonumuzun güçlenmesi adına son derece önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bugün burada yapılacak her oturumun şehrimizin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Programda Fark Holding ve Fark Labs Başkanı Ahu Serter de Fark Labs’ın kuruluş amacından ve faaliyetlerinden bahsettiği detaylı bir konuşma yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Avrupa’nın en önemli kentsel hareketlilik platformlarından biri olan Connect4Mobility programının altıncısı Avrupa Bisiklet Başkenti Konya’nın ev sahipliğinde Tarihi Taş Bina'da gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hasan Görgülü de program kapsamında katıldığı panelde Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ulaşım, kentsel hareketlilik ve veri odaklı çalışmalarından bahsetti.

Fark Labs koordinatörlüğünde Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen program, Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü’nün (EIT) alt oluşumlarından biri olan EIT Urban Mobility tarafından da destekleniyor. Program ile şehirlerin dönüşümünün hızlandırılması ve stratejik tartışmalara zemin hazırlanması amaçlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi

