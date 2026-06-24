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Altın düşüş sürüyor! 24 Haziran Çarşamba günü Konya'da altın fiyatları

Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...

Altın düşüş sürüyor! 24 Haziran Çarşamba günü Konya'da altın fiyatları
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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24 Haziran 2026  Çarşamba günü, saat 09.40 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:

Gram Altın 6.200,00

Çeyrek Altın 10.350,00

Yarım Altın 20.700,00

Ata Cumhuriyet 41.930,00

22 Ayar Bilezik 5.831,00

Teklik Altın 41.130,00

Gremse Altın 101.505,00

Resat Altın 42.000,00

Hamit Altın 42.000,00

14 Ayar Altın 4.011,00

18 Ayar Altın 4.936,00

Haber Merkezi

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