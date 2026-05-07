Konya'nın ilçesinde olası taşkınlara karşı çalışma başlatıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bölge Müdürlüğünün makineli çalışma programı kapsamında Konya Beyşehir Sarıöz Deresi'nde dere temizliği çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, toplam 32 bin metre uzunluğundaki güzergahta çalışmaların etap etap devam ettiği kaydedildi.

Şu ana kadar 3 bin metrelik bölümde temizlik işlemlerinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, yürütülen temizlik faaliyetleriyle dere yataklarının daha düzenli hale getirilmesi ve olası taşkın risklerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulandı.