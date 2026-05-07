Konya'daki önemli göl için kritik süreç başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Konya ve Isparta il sınırları içerisinde yer alan Beyşehir Gölü’nün sahip olduğu doğal değerlerle ülkenin en önemli miras alanlarından biri olduğu vurgulandı. Açıklamada, Beyşehir Gölü’nün yalnızca Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğiyle değil, aynı zamanda sulak alan ekosistemi, biyolojik çeşitliliği, kuş varlığı, su kaynakları ve doğal peyzaj değeriyle de büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Ulusal sulak alan tescil süreci kapsamında, DKMP 6. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ile Konya Bölge Müdürü Orhan Çatalcam’ın ilgili birim müdürleriyle birlikte bölgede yerinde inceleme ve değerlendirme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi. Yetkililer, korunan alanların ekolojik değerlerinin muhafaza edilmesi, sürdürülebilir şekilde yönetilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurumlar arası koordinasyon ve saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Beyşehir Gölü’nde devam eden tescil çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış olacak.