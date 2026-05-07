Konyalı çiftçilere uyarı: Gerçeğe aykırı beyanda bulunmayın

Konya İl Tarım Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından uydu destekli arazi kontrolleri başladı. . Bu kapsamda, Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uydu destekli saha kontrol çalışması düzenlendi.

Çalışma hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından uydu destekli arazi kontrolleri ve saha çalışmaları başlamıştır.

Yapılan kontroller neticesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde ilgili parsellere destekleme ödemesi yapılmayacaktır. Üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına, beyanlarını doğru ve eksiksiz şekilde yapmaları önemle rica olunur.”