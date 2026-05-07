Konya'da sağlıkta yeni dönem: O sorun kökten çözülüyor

Sağlık hizmetlerinde hijyen standartlarının yükseltilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim programında, personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Eğitimlerde; hastane temizliği, hijyen kuralları, enfeksiyon kontrolü, hasta ve çalışan güvenliği ile doğru ve etkili iletişim konularında kapsamlı bilgiler veriliyor.

Eğitim programının ilk etabında yer alan 43 temizlik personeli, 56 saatlik eğitimin ardından sertifika almaya hak kazandı. Programa katılan İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yusuf Yavuz, “Sağlık tesislerimizde görev yapan herkes takımın bir parçasıdır. Takım ruhu olmazsa, takımın elemanları üzerlerine düşen görevleri yerine getirmezse başarılı olmak mümkün değildir. Sizlerin eğitim programına çok istekli ve aktif bir şekilde katılmış olmanız bizleri de son derece memnun etmiştir”şeklinde konuştu.

“Şikâyetlerin Temelinde İletişim Sorunu Var”

Kuruma ulaşan şikâyetlerin büyük bölümünün davranışlardan kaynaklandığını hatırlatarak konuşmasına devam eden Doç. Dr. Yavuz, hastaların beklentisinin insani değer ve nezaket olduğunu ifade etti.

Müdürümü Yavuz, personelden iyi bir dinleyici olmalarını ve vatandaşlarla göz teması kurarak iletişim kurmalarını isteyerek, bu tür eğitimlerin davranış kaynaklı sorunların azaltılmasında önemli rol oynadığını söyledi. İletişimsizliğin toplumun en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yavuz, doğru iletişim kurallarının okul müfredatlarında yer alması gerektiğini söyledi.

Sağlık tesislerinden hizmet alan vatandaşların çoğu zaman sağlık hizmetinden değil, karşılaştıkları tutum ve davranışlardan şikâyet ettiğini ifade eden Müdürümüz, bu sorunu en asgari seviyeye indirme adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Programda söz alan Selçuklu Halk Eğitim Müdürü Yaşar Kolukısa’da eğitim sürecinin oldukça verimli ve başarılı geçtiğini belirterek, emeği geçen eğitmenlere, yöneticilere ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Müdür Kolukısa, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi’nin değişik başlıklar altında çok sayıda yaygın eğitim programı düzenlediğini söyledi.