Konyaspor'da Fenerbahçe hazırlığı

Tümosan Konyaspor’da Fenerbahçe mesaisi başlıyor. Süper Lig’in 33. haftasında cumartesi günü saat 20.00’de Fenerbahçe’yi konuk edecek olan yeşil-beyazlı temsilcimiz, dünü izinli geçirdi. İstanbul’da bir gece kalan ve dün Konya’ya dönen Anadolu Kartalı, bugün saat 17.00’de Kayacık Tesislerinde toplanacak ve Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde haftanın ilk idmanını gerçekleştirecek. Yeşil-beyazlılar yarınki taktik idmanıyla da çalışmalarına nokta koyacak ve maç saatini bekleyecek. Ligdeki kaybetmeme serisini Rize’de son veren ve Türkiye Kupası’nda finale kalan Konyaspor, sezonun son iç saha maçından zaferle ayrılarak, Fenerbahçe’yi kupadan sonra ligde de yenmeyi hedefliyor.