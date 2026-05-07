Konyaspor'da şampiyonluk primi açıklandı

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası’nı kazanmaları halinde takıma özel prim verileceğini belirtti. Konya Olay TV’ye açıklama yapan Atiker, “Tabii ki prim verilecek. Sezon başında belirlediğimiz paket prim sistemimiz vardı. Bunu normal lig maçları için uygulamıştık. Bu final heyecanında kazanım olduğu takdirde elbette güzel bir prim olacağını söyleyebiliriz. O zaferi bize yaşatan futbolcularımıza ve teknik kadromuza böyle bir primi öngörüyoruz" dedi. Ömer Atiker, kupa şampiyonluğuna göre yeni sezon için planlama ve gidişatın da değişeceğini sözlerine ekledi.