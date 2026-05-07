  • Konyaspor'da şampiyonluk primi açıklandı

Yeşil-beyazlı kulübün Başkanı Ömer Atikir, Türkiye Kupası'nı kazanmaları halinde teknik heyete ve futbolcular özel prim verileceğini söyledi

Hüseyin Turgut
Haberin Özeti

  • Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası'nı kazanmaları durumunda teknik heyet ve futbolculara özel prim verileceğini açıkladı.
  • Atiker, bu özel primin sezon başında belirlenen normal lig maçları paket prim sisteminden ayrı ve daha iyi olacağını belirtti.
  • Başkan Atiker ayrıca, Türkiye Kupası şampiyonluğunun kulübün yeni sezon planlamalarını ve gidişatını etkileyeceğini vurguladı.

Tümosan Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Türkiye Kupası’nı kazanmaları halinde takıma özel prim verileceğini belirtti. Konya Olay TV’ye açıklama yapan Atiker, “Tabii ki prim verilecek. Sezon başında belirlediğimiz paket prim sistemimiz vardı. Bunu normal lig maçları için uygulamıştık. Bu final heyecanında kazanım olduğu takdirde elbette güzel bir prim olacağını söyleyebiliriz. O zaferi bize yaşatan futbolcularımıza ve teknik kadromuza böyle bir primi öngörüyoruz" dedi. Ömer Atiker, kupa şampiyonluğuna göre yeni sezon için planlama ve gidişatın da değişeceğini sözlerine ekledi. 

