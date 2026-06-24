Konya'da yaz tatili bu şenlikle başlıyor

Selçuklu Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrenciler için keyifli bir etkinlik düzenliyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’nde 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler birbirinden eğlenceli aktivitelerle hafta sonunu dolu dolu geçirecek.

Cumartesi saat 11.00 - 23.00 saatleri arası, pazar günü ise 13.30 - 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek programda, şişme oyun parkı etkinlikleri, interaktif oyunlar, oryantiring yarışmaları, atölye çalışmaları, animatörler ile geleneksel oyunlar, akrobasi gösterileri, müzikaller ve daha birçok eğlenceli etkinliklerle çocuklar, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atarak keyifli anlar yaşayacak.

Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi ve Gedavet Sesler Topluluğu konseri ile son bulacak olan etkinlikte iki gün boyunca tüm katılımcılara dondurma ve su ikramı yapılacak. Aynı zamanda düzenlenecek yarışmalar kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verilecek.

Başkan Pekyatırmacı: “Çocuklarımızın mutluluğu en büyük motivasyonumuz”

2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin keyifli bir vakit geçirmelerini amaçladıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şu ifadelerde bulundu:

“Bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakan öğrencilerimizin karne sevincini paylaşmak ve yaz tatiline güzel bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz Yaza Merhaba ve Karne Şenliğimizi bu yıl da düzenliyoruz. Çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de sosyal yönlerini geliştirebileceği zengin içerikli bir program hazırladık. Onların bu motivasyonla yaza girmelerini ve keyifli bir tatil geçirmelerini umut ediyoruz. Ailelerimizin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirebileceği şenliğimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm ve mutluluk bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır.”