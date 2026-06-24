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Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Haziran Perşembe

Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 25 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Haziran Perşembe
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

25.06.2026 08:30 - 25.06.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜVENCELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKERVANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNAZLI Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSAFAYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSONGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİVEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİYİĞİTBAŞI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİGÜVENCELİ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİKERVANDERE Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİNAZLI Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSAFAYOLU Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİSONGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİTOKSÖZLER Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİVEFA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİYİĞİTBAŞI Sokak 
25.06.2026 13:30 - 25.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİAKÜZÜM Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİBEŞİZ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİBÜŞRAGÜL Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİDİRİLİŞ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİGÜROBA Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİHİCRET Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİHÜDA Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKARAYAMAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİKARLIBEL Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİNİRENGİ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİÖVGÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSAHABET Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSEMAVİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİSULTAN ABDÜLHAMİD HAN CADDESİ Caddesi 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİŞEHİT MEVLÜT PEKDEMİR Sokak 
KONYASELÇUKLUERENKÖY MAHALLESİTUTKUN Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİGİRAY Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİHACIYAKUP Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİHÜDA Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİKARAYAMAÇ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİÖVGÜ Sokak 
KONYASELÇUKLUSİLLE AK MAHALLESİTUTKUN Sokak 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

25.06.2026 11:00 - 25.06.2026 14:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMDERE MAHALLESİAKPINAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİALTINBARDAK Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİARDIÇLI Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİATAİYE Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİBALAHATUN Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİBİNBAŞAK SOKAK Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİBÖLME Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİBULAK Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİCAMİİKEBİR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİCANPOLAT Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİCEMAL Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAMDİBİ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAMLIYURT Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAMOVA Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇANAKTEPE Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇATAK SOKAK Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇATIKKAŞ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAVDAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAYCILAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAYDÜZÜ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇAYÖNÜ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÇINAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİDAĞÖNÜ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİDERE YAYLASI Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİELEKTRİK Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİGÜLAÇAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİGÜNAL Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİHOŞGÖRÜ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİKİBARZADE Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİKÖYCEĞİZ Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİKUDRET Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİKUZKAYA Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİLİMONAĞACI Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİMAVİAY Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİMEDET Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİMENEVİŞLİK Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİMUHASARA Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİOBAKÖY Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSARI ÇAM Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSARITAŞ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSARMAŞIK Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSEBİL Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSEKİLİ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSESLİKAYA Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSIRDAŞ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSIVALI Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSONÇARE Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSUGİREN Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSULU Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSULUDERE Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİSURAT Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTANSU Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTAŞDİBİ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTAŞPINAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTEKKE Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTEPEBAŞI Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTEPEBAYIR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTEPEHAN Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTEVHİD Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTOKLAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİTÜRLÜ Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİUNCULAR Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİÜNVAN Sokak 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİYENİ DEĞİRMEN Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİYEŞİLDERE Caddesi 
KONYAMERAMDERE MAHALLESİYÜZBAŞI Sokak 
KONYAMERAMDURUNDAY MAHALLESİYENİ DEĞİRMEN Caddesi 
KONYAMERAMHAVZAN MAHALLESİESKİ MERAM Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİBEĞAVİ Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİBOLVADİN Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİDERE Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİGAZETECİ Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİGÖZTEPE Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİGÜLİSTAN Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİHİCRET Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİKARAAHMETOĞLU Sokak 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİKÖYCEĞİZ Caddesi 
KONYAMERAMKÖYCEĞİZ MAHALLESİTEPEBAYIR Sokak 
KONYAMERAMYAKA MAHALLESİKÖYCEĞİZ Caddesi 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

25.06.2026 09:30 - 25.06.2026 17:00 tarihleri arasında Trafo Eklenmesi nedeni ile
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ16932. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20701. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20702. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20703. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20704. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20705. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20706. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20707. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20708. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20709. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20710. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20711. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20712. Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİ20715. SOKAK Sokak 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
KONYAKARATAYÇENGİLTİ MAHALLESİÇENGİLTİ Caddesi 
25.06.2026 11:00 - 25.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYAKARATAYŞATIR MAHALLESİKONYA EREĞLİ Caddesi 
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Ümmü Gülsüm Dündar

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