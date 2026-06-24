Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 25 Haziran Perşembe
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 25 Haziran Perşembe günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
25.06.2026 08:30 - 25.06.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜVENCELİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KERVANDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NAZLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SAFAYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SONGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|VEFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|YİĞİTBAŞI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|GÜVENCELİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|KERVANDERE Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|NAZLI Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SAFAYOLU Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|SONGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|TOKSÖZLER Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|VEFA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|YİĞİTBAŞI Sokak
25.06.2026 13:30 - 25.06.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|AKÜZÜM Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|BEŞİZ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|BÜŞRAGÜL Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|DİRİLİŞ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|GÜROBA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|HİCRET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|HÜDA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KARAYAMAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|KARLIBEL Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|NİRENGİ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ÖVGÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SAHABET Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SEMAVİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|SULTAN ABDÜLHAMİD HAN CADDESİ Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|ŞEHİT MEVLÜT PEKDEMİR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|ERENKÖY MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|GİRAY Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|HACIYAKUP Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|HÜDA Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|KARAYAMAÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|ÖVGÜ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|SİLLE AK MAHALLESİ
|TUTKUN Sokak
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
25.06.2026 11:00 - 25.06.2026 14:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|AKPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ALTINBARDAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ARDIÇLI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ATAİYE Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|BALAHATUN Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|BİNBAŞAK SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|BÖLME Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|BULAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|CAMİİKEBİR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|CANPOLAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|CEMAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAMDİBİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAMLIYURT Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAMOVA Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇANAKTEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇATAK SOKAK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇATIKKAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAVDAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAYCILAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAYDÜZÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇAYÖNÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÇINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|DAĞÖNÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|DERE YAYLASI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ELEKTRİK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|GÜLAÇAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|GÜNAL Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|HOŞGÖRÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|KİBARZADE Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|KÖYCEĞİZ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|KUDRET Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|KUZKAYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|LİMONAĞACI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|MAVİAY Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|MEDET Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|MENEVİŞLİK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|MUHASARA Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|OBAKÖY Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SARI ÇAM Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SARITAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SARMAŞIK Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SEBİL Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SEKİLİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SESLİKAYA Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SIRDAŞ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SIVALI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SONÇARE Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SUGİREN Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SULU Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SULUDERE Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|SURAT Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TANSU Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TAŞDİBİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TAŞPINAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TEKKE Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TEPEBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TEPEBAYIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TEPEHAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TEVHİD Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TOKLAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|TÜRLÜ Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|UNCULAR Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|ÜNVAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|YENİ DEĞİRMEN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|YEŞİLDERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|DERE MAHALLESİ
|YÜZBAŞI Sokak
|KONYA
|MERAM
|DURUNDAY MAHALLESİ
|YENİ DEĞİRMEN Caddesi
|KONYA
|MERAM
|HAVZAN MAHALLESİ
|ESKİ MERAM Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|BEĞAVİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|BOLVADİN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|DERE Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|GAZETECİ Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|GÖZTEPE Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|GÜLİSTAN Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|HİCRET Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|KARAAHMETOĞLU Sokak
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|KÖYCEĞİZ Caddesi
|KONYA
|MERAM
|KÖYCEĞİZ MAHALLESİ
|TEPEBAYIR Sokak
|KONYA
|MERAM
|YAKA MAHALLESİ
|KÖYCEĞİZ Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
25.06.2026 09:30 - 25.06.2026 17:00 tarihleri arasında Trafo Eklenmesi nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|16932. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20701. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20702. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20703. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20704. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20705. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20706. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20707. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20708. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20709. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20710. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20711. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20712. Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|20715. SOKAK Sokak
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi
|KONYA
|KARATAY
|ÇENGİLTİ MAHALLESİ
|ÇENGİLTİ Caddesi
25.06.2026 11:00 - 25.06.2026 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
|KONYA
|KARATAY
|ŞATIR MAHALLESİ
|KONYA EREĞLİ Caddesi