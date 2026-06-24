Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Haziran Çarşamba günü
Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 24 Haziran Çarşamba günü 14 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.
- MUSA SARIKIR
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- MEHMET TEKELİ
HOCACİHAN MEZARLIĞI
- HASAN ERİKLİ
SİLLE MEZARLIĞI
- LEYLA BAYATLI
ARAPLAR MEZARLIĞI
- HEDİYE ALTUN
SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
- ZELİHA ÜNLEN
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- EMİNE DAĞLIKOCA
ÜÇLER MEZARLIĞI
- FATMA YAMAN
ÜÇLER MEZARLIĞI
- FEHİME UYANIK
MUSALLA MEZARLIĞI
- DİLBER EFE
MUSALLA MEZARLIĞI
- GÜLPERİ DEMİRCİ
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
- AYŞE YILMAZ
ARAPLAR MEZARLIĞI
- KEMAL ERDENER
HACIFETTAH MEZARLIĞI
- İBRAHİM CEYLAN
YAZIR MEZARLIĞI