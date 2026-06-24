  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Haziran Çarşamba günü

Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Haziran Çarşamba günü

Konya Büyükşehir Belediyesi mezarlık bilgi sisteminden gelen son verilere göre, 24 Haziran Çarşamba günü 14 kişi vefat etti. Ad soyadı ve mezarlık defin bilgilerini içeren liste aşağıda yer almaktadır.

Konya'da bugün kimler vefat etti? 24 Haziran Çarşamba günü
Şerife KayaEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bugün Konya'da vefat edenler:
 

  1. MUSA SARIKIR
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  2. MEHMET TEKELİ
    HOCACİHAN MEZARLIĞI
     
  3. HASAN ERİKLİ
    SİLLE MEZARLIĞI
     
  4. LEYLA BAYATLI
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  5. HEDİYE ALTUN
    SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
     
  6. ZELİHA ÜNLEN
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  7. EMİNE DAĞLIKOCA
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  8. FATMA YAMAN
    ÜÇLER MEZARLIĞI
     
  9. FEHİME UYANIK
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  10. DİLBER EFE
    MUSALLA MEZARLIĞI
     
  11. GÜLPERİ DEMİRCİ
    SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
     
  12. AYŞE YILMAZ
    ARAPLAR MEZARLIĞI
     
  13. KEMAL ERDENER
    HACIFETTAH MEZARLIĞI
     
  14. İBRAHİM CEYLAN
    YAZIR MEZARLIĞI
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
vegakanyonhaberici
Şerife Kaya

Bakmadan Geçme

Karatay Belediyesi okuma bilinci kazandırıyor
Karatay Belediyesi okuma bilinci kazandırıyor
MEGA'da öğrencilere hayat kurtaran eğitim
MEGA’da öğrencilere hayat kurtaran eğitim
Konya'da eşsiz manzaralar sunan nilüfer bahçesine ziyaretçi akımı
Konya'da eşsiz manzaralar sunan nilüfer bahçesine ziyaretçi akımı
Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin
Konya'da mobilya alacaklar dikkat! Bu oyuna gelmeyin
İŞKUR ve Çelikkayalar AVM'den güç birliği
İŞKUR ve Çelikkayalar AVM’den güç birliği
Jevtovic'ten Konyaspor'a sitemli veda
Jevtovic’ten Konyaspor’a sitemli veda