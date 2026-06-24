Konya Beyşehir Stadyumu yeni sezona hazır

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun süredir yenilenmesi beklenen 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda tadilatlar tamamlandı

Konya Beyşehir Stadyumu yeni sezona hazır
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Konya’nın Beyşehir ilçesinde uzun süredir yenilenmesi beklenen 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’ndaki dönüşüm tamamlandı. Doğal çim zemin sentetik çime çevrilerek stat modern bir görünüme kavuşturuldu. 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu’nda yürütülen çalışmalar kapsamında doğal çim saha tamamen yenilenerek sentetik çime dönüştürüldü. Yeni zeminiyle modern bir görünüme kavuşan stadyumun, ilçedeki amatör spor faaliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Konya Beyşehir Stadyumu yeni sezona hazır

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Çalışmalar nedeniyle geçtiğimiz sezon sahada resmi karşılaşmalar oynanamazken, yeni sezonla birlikte Beyşehir’in amatör futbol takımları maçlarını yenilenen sentetik çim zeminde yapabilecek. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da Beyşehir programı kapsamında yenilenen stadyumda incelemelerde bulundu. Sentetik çime dönüştürülen sahadaki son durumu yerinde gören Çintimar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Haber Merkezi

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