Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür uyarısı!

Fenerbahçe, TFF'ye fikstür konusunda mağduriyet yaşanmamasını iletti

Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür uyarısı!
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı. 

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