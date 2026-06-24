Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür uyarısı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig fikstürü konusunda geçmiş yıllarda yaşanan mağduriyetin bu yıl yaşanmaması adına TFF ile telefon görüşmesi yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkili profesyonelleri ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hassasiyetlerini dile getirildiği, konuyu dikkatle takip ettiklerini ve geçmiş yıllarda Fenerbahçe’nin yaşadığı mağduriyetin bu yıl yaşanmasına izin verilmeyeceği TFF yetkililerine aktarıldı.