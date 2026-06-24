Filenin Efeleri'nden net galibiyet

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 2. haftasında Çin'i 3-0 mağlup etti

Filenin Efeleri'nden net galibiyet
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi 2. haftanın açılış maçında Çin ile PreZero Arena’da karşılaştı. Filenin Efeleri sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar, VNL'deki üçüncü galibiyetini alırken Çin dördüncü mağlubiyetini yaşadı. A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kalan maçları şu şekilde…

25 Haziran Perşembe: TSİ 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran Cumartesi: TSİ 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran Pazar: TSİ 17.30 Belçika-Türkiye
 

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Haber Merkezi

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