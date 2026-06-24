Konya'nın ulaşım haritasını değiştirecek projede yeni gelişme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen 23 kilometrelik KONYARAY Banliyö Hattı Projesi kapsamında Demiryolu Caddesi’nde yaklaşık 9 kilometrelik bir ulaşım aksı hayata geçiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KONYARAY’ın yalnızca bir banliyö hattı projesi olmadığını, aynı zamanda Konya’nın gelecekteki ulaşım vizyonunu şekillendiren çok yönlü bir demiryolu yatırımı olduğunu belirtti.

DEMİR YOLU CADDESİ’NDE 9 KİLOMETRELİK KESİNTİSİZ ULAŞIM HATTI

KONYARAY Projesi ile birlikte şehir merkezindeki ulaşım ağını güçlendirecek önemli yol yatırımlarını da hayata geçirdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Banliyö hattının hemen yanında yer alan Demiryolu Caddesi’nde, Ankara Yolu’na uzanan yaklaşık 9 kilometre uzunluğunda kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturuyoruz. Bu yeni ulaşım aksı sayesinde aslında Ankara Çevre Yolu ile Antalya Çevre Yolu’nu da bir anlamda birbirine bağlamış oluyoruz. Özellikle havaalanından hareket eden vatandaşlarımız, şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna girmeden kesintisiz şekilde Antalya Çevre Yolu’na kadar ulaşabilecek” değerlendirmesini yaptı.

KAMULAŞTIRMALAR TAM MUTABAKATLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yol projesinin hayata geçirilmesi için gerekli kamulaştırma çalışmalarını Konyalılarla uzlaşı içerisinde yürüttüklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimizin geleceği için yürüttüğümüz projelerde hemşehrilerimizin memnuniyetini ve hakkaniyeti her zaman ön planda tutuyoruz. Bu kapsamda Demiryolu Caddesi üzerinde yürüttüğümüz çalışmalar için Meram Armağan Mahallemizde bulunan 35 dairelik bir bina ile çevresindeki 5 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 40 bağımsız bölüm ve dükkânın kamulaştırmasını hak sahipleriyle yüzde yüz mutabakat sağlayarak gerçekleştirdik. Böylece, Havzan Mahallesine gidecek vatandaşlarımızı Hocafakih ve Meram Yeni Yol Caddelerine yönlendirmeden doğrudan Demiryolu Caddesi'nden Havzan Mahallesi’ne bağlamış olacağız. Bu sayede hem Demiryolu Caddesi kesintisiz hale gelecek hem de Hocafakih ve Meram Yeni Yol Caddelerindeki trafik yükü azalmış olacak. Ben kamulaştırma sürecine katkı sunan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında 1. Organize Sanayi ve Marangozlar Sanayii’nde kamulaştırma çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Banliyö hattı ile birlikte ilerleyen Demiryolu Caddesi’ndeki kesintisiz ulaşım çalışmalarımız ile hem zamandan tasarruf edilecek hem de şehir içi trafiğin önemli ölçüde rahatlaması sağlanacak” dedi.