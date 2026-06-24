Karatay Belediyesi okuma bilinci kazandırıyor

Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kitap Okuma Projesi etkinliği düzenlendi. Eylül ayında başlayan proje kapsamında Karatay’daki ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla belirlenen 8 farklı kitap öğrencilere ulaştırıldı.

Tatlıcak Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu, Şehit Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Nermin Agah Erdinç Topak Ortaokulu’nda eğitim gören toplam 3 bin 840 öğrenci, yıl boyunca kitapları okuyarak düzenlenen sınavlara katıldı. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler, Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi koordinasyonunda düzenlenen Konya gezisine katıldı.

ÖĞRENCİLER GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Projeye dahil olan okullar için şenlik programları düzenlendi. Programlarda sahne gösterileri, oyun alanları ve çeşitli aktiviteler yer aldı. Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şenlik programında konuşan Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi’nin eğitime yönelik çalışmalarına teşekkür etti.

HEDEF OKUMA BİLİNCİ KAZANDIRMAK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da kitap okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti. Karatay Belediyesi olarak öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunacak projeleri sürdürdüklerini söyleyen Kılca, “Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmasıdır. İnsan okudukça öğrenir. Öğrenmenin yaşı yoktur. Beşikten mezara kadar okumaya devam etmeliyiz. Çünkü öğrenmenin en güzel yolu okumaktır.

Çocuklarımızı geleceğimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle eğitimden spora, kültürden sanata kadar her alanda onların gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz projelerle öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerini destekliyoruz.”dedi.

Başkan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen Karatay İnsani Değerler Eğitimi (KAİDE) Projesi kapsamında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, eğitim alanındaki iş birliklerini ve öğrencilere yönelik desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Program sonunda, proje kapsamında gerçekleştirilen sınavlarda dereceye giren ilk üç okula ödülleri Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar tarafından takdim edildi.